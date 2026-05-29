香港領先的智慧金融服務平台X Wallet，邀請亞洲知名藝人、藝術家及企業家陳冠希擔任2026至2027年度品牌代言人，並同步推出全新一季跨世代視覺廣告大片。廣告最具話題性之處，在於透過前沿「AI Reborn（人工智能復刻）」技術，於螢幕上還原其2000年代初的形象。當「千禧年的陳冠希」與「2026年成熟型格的陳冠希」在廣告中展開一場跨時空對話，不僅喚起大眾對時代記憶的共鳴，亦呼應了X Wallet長期引以為傲的AI智能貸款批核技術。X Wallet全新年度廣告將陸續於全港核心商圈、港鐵站、社交平台及串流媒體渠道播出，品牌亦將同步推出限時推廣優惠。
網站：https://www.xwallet.hk
陳冠希出任X Wallet全新代言人
香港領先的智慧金融服務平台X Wallet，邀請亞洲知名藝人、藝術家及企業家陳冠希擔任2026至2027年度品牌代言人，並同步推出全新一季跨世代視覺廣告大片。廣告最具話題性之處，在於透過前沿「AI Reborn（人工智能復刻）」技術，於螢幕上還原其2000年代初的形象。當「千禧年的陳冠希」與「2026年成熟型格的陳冠希」在廣告中展開一場跨時空對話，不僅喚起大眾對時代記憶的共鳴，亦呼應了X Wallet長期引以為傲的AI智能貸款批核技術。X Wallet全新年度廣告將陸續於全港核心商圈、港鐵站、社交平台及串流媒體渠道播出，品牌亦將同步推出限時推廣優惠。