「銀髮經濟．樂齡創新」論壇 2026 匯聚跨界權威 探討智慧樂齡新機遇

著全球步入長壽社會，銀髮族群正成為驅動經濟與社會創新的核心力量。根據數據顯示，中國內地銀髮產業規模預計於 2035 年突破 30 萬億元人民幣，而香港長者消費開支亦預計於 2046 年攀升至 7,450 億港元。面對此變革，「銀髮經濟．樂齡創新」論壇 2026日前於香港生產力促進局會議廳舉行，是次活動由富途信託贊助。論壇以「樂齡」與「創新」為核心，邀請到全國政協常委及行政會議成員高永文醫生, GBS, JP擔任主禮嘉賓，屆時論壇匯聚政府、金融、醫療及社福界的領袖，共同探討如何透過科技應用與商業創新來提升長者生活品質。

大會有幸邀請到全國政協常委及行政會議成員高永文醫生, GBS, JP 擔任主禮嘉賓，高永文醫生於致辭時表示：「銀髮經濟旨在應對人口老化與勞動力議題，參考國家的十五五規劃，社會應強調開發老年人的資源，推動漸進式的遲退休並優化年齡就業限制，提供適合老年人的工作崗位等。有見及此，香港的養老服務可從數個方向開始發展，例如服務設施的升級和服務形式的多樣化發展，同時間亦可推動社區嵌入式養老，優化長者在住宅的基本養老、社區照顧等。現時大灣區跨境養老仍有不少挑戰需要面對，當中的優勢和資源整合有待轉化，因此政府亦會積極倡議成立大灣區跨境養老協調機制和建立加密資料交流機制等，推廣及提升社會對大灣區養老合作的認知。 」

全國政協常委及行政會議成員高永文醫生, GBS, JP

打破「富豪專利」迷思 捍衛晚年尊嚴 贊助機構富途信託CEO林偉彬先生表示：「銀髮經濟不應僅局限於高端市場，而是強調『普惠』的重要性，並捍衛每一位長者的晚年尊嚴。透過數字化轉型降低信託與財富管理的門檻，避免長者因晚年認知衰退與電訊詐騙風險下的財務管理風險和不同通膨與投資回報情境下的可持續性風險，讓長者都能獲得專業的財產保護與傳承服務。這不僅是商業創新，更是社會責任的體現，將合規且可客製的信託方案轉化為長者福祉，打造一個更具包容性與可持續性的生態系統。」

富途信託CEO林偉彬先生

四大議題全方位剖析銀髮產業藍圖 本次論壇匯聚金融、醫療、科技與社福領域的頂尖專家，共同探討如何讓創新成果普惠每一位長者，論壇圍繞四大核心議題展開。 議題一：建立養⽼新⽣態與智慧醫療

議題聚焦醫療科技與大灣區養老協作，探討如何透過創新應用，降低長者就醫門檻；並推動兩地在養老醫療資源、跨境數據合規互通及服務標準上深度對接。透過優勢互補，打破地理與體制壁壘，建構無縫銜接的區域養老新⽣態。 尚至醫療副主席及首席醫務總監陸志聰醫生強調，科技產品必須「貼地」且易於使用，例如在家居環境中無縫整合監測設備，才能真正幫助長者，而不是成為他們的負擔。香港老年學會會長、養和醫院老人科名譽顧問梁萬福醫生則指出，目前公立醫院的資訊系統過於複雜分散，導致醫護人員難以快速獲取完整的病人資訊，因此建議開發一個統一、可操作性強的醫療資訊平台。全國人大代表、沈王律師事務所管理合夥人沈豪傑議員表示，「一國兩制三法域」的獨特性既是優勢也是挑戰，現時可利用科技手段檢討成效，更可透過標準化合同與一站式平台簡化數據跨境流程。最後，議題主持人、大灣區醫療專業發展協會創會會長蕭英傑先生總結指出，智慧科技降低長者求醫門檻，打破政策壁壘及促進兩地醫療協作，國家亦首次提出「銀髮經濟產業化」，各專家一致認為為香港帶來了重要機遇。

議題二：銀髮⾦融與財富安全

一眾論者探討如何建構大眾富裕階層的財務韌性，涵蓋中產養老儲蓄、保險規劃及低門檻財富管理工具。聚焦信託服務數位化如何降低門檻，實現資產保全、失能照護保障與財富傳承，同時強化防詐騙機制與金融教育，提升⻑者財務⾃主能⼒與⾵險意識。 富途控股董事總經理曾煜超先生認為，養老規劃需提前進行，當中的投資核心在於「穩健」，他建議從三個角度選擇投資：首先是保本，其次是尋求穩健收益，最後是管理好現金流。象象銀行行政總裁及執行董事胡偉先生指出，銀行正積極運用金融科技來應對數位時代的安全挑戰，例如一次性虛擬支付卡及AI反詐騙系統等，為用戶提供強大的安全保障。富途信託CEO 林偉斌先生強調，養老規劃應貫穿人生的全生命週期，越早規劃，複利效應越顯著。在面對長壽、低生育率及社會信任度下降等挑戰，信託能為個人及家庭提供資產保護與傳承的解決方案，不再是超高淨值客戶的專利，中產家庭也能從中受益，而數位化更使傳統上高門檻的信託服務普及化。議題主持人、富途信託執行董事李曉莉女士指出於未來的長壽時代，每個家庭都需要做一個長遠的規劃，這樣才能讓每個家庭安心地享受更長壽的生活。

議題三：家族辦公室與跨代傳承

一眾專家探討家族辦公室如何將「傳承規劃」與「戰略慈善」深度結合，將家族財富轉化為推動銀髮產業創新的長期資本。重點討論跨代價值教育：引導下一代參與家族慈善決策，在參與過程中培養責任感，延續家族智慧與社會影響力。 富途信託執行董事李曉莉女士強調，家族辦公室的角色已擴展至企業、價值與社會影響的整合傳承，在財富規劃與戰略慈善相結合下，藉ESG與影響力投資等方式，將家族財富轉化為可持續、具方向性的長期資本，重點支持養老、醫療、教育等領域。永時資本合夥人，澳洲會計師公會大中華區分會理事葉耘開先生分享其家族辦公室投資理念：投資銀髮產業時，除財務回報外，更重視與家族理念一致的非財務指標，主張讓下一代參與慈善決策，以深化其對家族理念的理解並培養責任感。進優生活董事局主席陳志育先生指出，結合近三十年安老服務經驗與兒子共同經營的實踐，企業文化與價值觀傳承更重於財富傳承。年輕人應先接觸社會服務再投身商業，以培養利他精神，相信新一代能青出於藍。最後，議題主持人、論壇籌委會主席及家族慈善顧問麥穎恩女士總結指出，家族的傳承除了財富傳承之外，一致認為價值觀更令到一個家族可以延續下去，期望下一代能延續不屈不撓的「獅子山精神」」，遇到任何挫折都仍然可以積極面對。

議題四：社會共融與宜居環境

一眾社福界代表聚焦智慧科技與宜居環境整合，透過友善設計並結合社區培訓，協助長者跨越數位鴻溝。推動無障礙空間與智慧居家改造，建構安全自主的生活環境。同時促進銀髮彈性就業與跨代合作，實現全齡共融、賦能樂齡的宜居社區。 香港基督教服務處總幹事翟東青女士認為，透過青年義工教授長者使用智能設備與防騙知識，能夠消除長者的「數碼鴻溝」，但必須透過有「溫度」的人際互動進行教學。香港長者協會主席余秀珠女士強調，倡議決策思維應從「年齡」轉向「能力」本位，政策制定者和設計師不應主觀臆測，而應直接聆聽長者聲音並讓長者親身參與測試與回饋。余秀珠呼籲社會改變對長者的負面稱謂，並建議將「享老」理念提升至政府戰略層次。長屋集團執行董事黃澤源先生表示，家居改造應圍繞長者的生活方式與社交需求，科技應用應「人性化」並將功能融入日常用品中，兼顧美感、實用與長者的尊嚴。最後，議題主持人、長屋集團主席張益麟先生總結指出，除了醫療與科技之外，各專家一致認同創造有溫度的社會共融及宜居環境至關重要。社會不應只專注於硬體支援，更應重視軟實力，如鼓勵長者融入社區、促進再就業，將他們視為寶貴的社會資產，而非負擔。

「銀髮經濟．樂齡創新」論壇 2026籌委會主席麥穎恩女士指出，銀髮經濟不只是長者市場，更是一場關於世代共融與價值重塑的社會轉型。作為今屆主席，她期望『智慧向善·共創未來』不只是一個口號，而是跨界協作的起點。