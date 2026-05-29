耀中幼教學院主辦「促進產學協同：大灣區科創與產業創新的深度融合」 專題研討會 北京大學教授哈巍獲邀擔任演講嘉賓 剖析粵港澳大灣區「複合型協同」模式　大灣區大學與產業創新深度融合

在粵港澳大灣區加速推動科技創新與產業轉化、香港「北部都會區」成為未來發展重點之際，耀中幼教學院（Yew Chung College of Early Childhood Education，YCCECE）與生產力局轄下的生產力學院（HKPC Academy）合辦的專題研討會早前圓滿舉行，邀得北京大學教育學院副院長哈巍教授蒞臨主講。 本次研討會以「促進產學協同：大灣區科學創新與產業創新的深度融合」為題，成功吸引來自學界、產業界、政府及創科界人士踴躍參與，啟發各界對區域發展的前瞻思考。哈巍教授以嚴謹的學術分析結合豐富的實踐洞見，聚焦高等教育在科技創新與產業創新協同發展中的功能定位，並結合國際研究及粵港澳大灣區的實際案例進行說明，為與會者帶來一場精彩演講。

全球四大灣區創新生態比較 哈巍教授在講座中對比舊金山、紐約、東京及粵港澳大灣區四大灣區的創新生態與高校角色，指出不同灣區在高等教育與產業之間形成各具特色的協作模式。就粵港澳大灣區而言，教授指出其創新模式被概括為「複合型協同」。在制度層面，大灣區呈現政策驅動與跨境雙軌制並存的特徵，在「一國兩制」框架下存在明顯制度差異，高校在其中同時承擔人才培養、科研攻關及跨制度協同等多重功能。 教授亦引述國際資料指出，粵港澳（深圳—香港—廣州）被列為具全球影響力的代表性創新集群，顯示該區在全球創新體系中的重要地位。在創新投入方面，教授引述研究數據指出，深圳的研發投入強度佔國內生產總值達 5.81%，反映其在研發及產業創新方面的投入水平。

全鏈條創新生態：高等教育的系統性角色 圍繞高等教育的功能安排，哈巍教授指出，區域創新體系的發展涉及多個相互銜接的環節，有關路徑可構成一個全鏈條創新生態。他指出，在該結構中： · 港澳高校承擔基礎研究及科研人才培育的功能；

· 深圳及廣州負責應用研發；

· 珠三角地區承接產業轉化與製造；

· 香港及深圳提供金融支持。 在上述結構下，高等教育涉及基礎研究、應用研發及產業轉化等環節，並作為全鏈條創新生態的一部分。 北部都會區與高等教育發展

談及香港未來發展，哈巍教授指出，北部都會區三批大學城土地（洪水橋、牛潭尾及新界北新市鎮）被納入研究內容，作為探討高等教育與科技創新、產業創新結合的空間背景之一，並提出核心問題為如何在香港北部都會區促進高校科技創新與產業創新的深度融合。 圍繞該核心問題，研究進一步從多個層面展開分析，包括高校科技創新與產業創新融合發展的國內實踐與國際經驗借鑑、高校在香港產業轉型中的作用分析，以及香港高校科技創新與產業創新協同發展的實現路徑。