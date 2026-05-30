恒生保險「夢想旅途」世界旅程大抽獎 贏郵輪雙人度假套票

恒生保險現推出「夢想旅途」世界旅程大抽獎，於即日至6月30日推廣期內，特選客戶成功投保指定人壽保險計劃，並達指定全期所需保費*兼符合指定要求，毋需額外登記，即可自動參加「夢想旅途」世界旅程大抽獎#。有機會贏取人生10大夢想旅行目的地：18天北極郵輪雙人度假套票​！除了終極大獎外，合資格的客戶亦有機會贏取其他目的地，包括 南非 / 芬蘭 / 葡萄牙 / 西班牙 / 馬爾代夫卡尼島 / 冰島 / 瑞士 / 布臘 或 塔斯曼尼亞等地的8天雙人度假套票。

*「全期所需保費」指於繳款期完結後須繳交予恒生保險的保費總額。

（特選客戶包括現有 優越私人理財 / 優越理財 / 優進理財 / 其他​客戶 或是 推廣期內新開立 優越私人理財 / 優越理財​客戶）

#優惠推廣期由2026年4月13日至2026年6月30日（包括首尾2天）。有關「夢想旅途」世界旅程大抽獎之條款及細則，請按此 。