Bang & Olufsen 於大館呈獻 A Century of Beautiful Sound 百年聲藝紀念展

全球奢華視聽品牌Bang & Olufsen自1925年創立以來，始終秉持對聲音、設計與工藝的極致追求。適逢品牌邁向一百週年，Bang & Olufsen於今日（5月29日）至5月31日於大館隆重呈獻「A Century of Beautiful Sound 百年聲藝紀念展」，以一系列跨越世紀的經典作品，編織一場聲學與美學交織的感官展覽。

「聲」與「藝」的世紀融合 「A Century of Beautiful Sound百年聲藝紀念展」之中的「聲藝」二字—— 體現的是聲學創新、設計美學與匠心工藝的融合。自1925年Peter Bang與Svend Olufsen於丹麥斯特魯爾創立品牌以來，對聲音的珍視與尊重深植於每一件作品。歷經一個世紀的洗鍊，從最初在閣樓誕生的收音機，到今日引領時代的耳機、音響與奢華家庭影院，每一次破格革新，皆凝聚著匠人對聲音、設計與工藝永不妥協的極致追求。承載著兩位創辦人的理念「A never-failing will to create only the best… persistently to find new ways」，我們不斷突破創新。時至今日，音樂仍然將我們凝聚在一起，匠心打造歷久彌新的作品。

是次展覽精選呈獻多件Bang & Olufsen極具代表性的經典之作 ，從品牌於1926年推出首項商業成功的The Eliminator，以創新設計改革家用收音機的歷史，以及其他來自傳奇設計師的經典作品Beosound 9000 CD播放機、 Beogram 4000黑膠唱盤等，完整展現品牌跨越世紀的創新歷程。適逢百年重要里程碑，Bang & Olufsen的百年旗艦之作Beolab 90 Titan Edition —— 全球僅限量10對 —— 亦將首度於香港公開展出，在展覽限時亮相，鑑賞機會極為珍貴。讓香港公眾可近距離欣賞定義時代的藝術之作，親身感受這份跨越世紀的聲藝傳奇。

唱作歌手馮允謙現身展覽分享與B&O的創作故事 展覽開幕當日，Bang & Olufsen香港、台灣及澳門區域總監Grace Leung親臨主持開幕儀式，並特別邀請唱作歌手馮允謙(Jay Fung)以及眾多品牌好友及傳媒朋友出席。作為B&O的多年資深用家，Jay Fung在現場特別分享了他與品牌交織多年的個人故事與創作點滴。在大館這座充滿歷史韻味的建築空間內，嘉賓們共同見證Bang & Olufsen這一重要時刻。 四大主題空間 此次展覽分為「百年組曲、5 號工廠、形聲相生、經典重現」四大主題展區，構築出一條連結Bang & Olufsen歷史、設計、工藝與未來的故事線。帶領大家步入Bang & Olufsen跨越百年的時間長河，見證經典設計如何抗衡時光的流轉，在世紀的交匯點，啟幕下一個百年聲藝傳奇。

「百年組曲 Sound. Elevated. 」 以十二個篇章譜寫Bang & Olufsen自1925年以來的演化軌跡。從革命性的The Eliminator電源整流器，到被紐約現代藝術博物館(MoMA)永久收藏的Beogram 4000黑膠唱片機，展出多件珍罕不凡的古董原作，展現Bang & Olufsen在每個時代審視成規，將技術昇華為情感。 「5 號工廠 Factory 5」在上個世紀60年代，當行業還普遍使用鎳、鎘等重金屬於製造過程中時，B&O將好奇心傾注於「鋁」這一材料。60年來，B&O已經逐步將鋁工藝塑造成品牌標誌性工藝。展區詳細呈現了B&O位於丹麥斯特魯爾的「5號工廠」，將鋁材從精準切割、拋光到陽極氧化的工匠細節。

「形聲相生 Design for Sound」展出十一款劃時代的設計傑作，包括1938年打破材質侷限的Beolit 39收音機，以及體現機械運動美學的Beovision Harmony。極簡線條與精妙材料的運用，使經典設計能跨越時間，歷久彌新。Beolab 90 Titan Edition亦在此展示。 「經典重現 Recreated Classics」Bang & Olufsen透過「經典重現計劃」，讓歷年的經典設計如 Beosystem 4000c，以現代聲學技術與連線方式重返生活。將經典美學作品與現代串流技術重新對齊，讓傳奇設計繼續延續下去。因為經典不該被收起——它該被使用。

把百年聲藝故事帶回家 展覽現場更設有開放予公眾的「迴聲庭院 Echoes Yard」復古報紙亭。參觀者可於現場免費領取紀念報紙，完成社交媒體打卡活動更能獲取展覽限定的百週年紀念品 —— 典藏明信片與復古Red Heart帆布袋。讓公眾在探索百年聲藝之餘，亦可將Bang & Olufsen跨越世紀的故事帶回家。 (派發宣傳品及紀念品數量有限，送完即止) 「A Century of Beautiful Sound 百年聲藝紀念展」將以藝術與聲音交織的方式，開啟下一個百年新篇章。 在大館的迴廊間，B&O 將純粹的聲音、前瞻的設計與非凡工藝，呈獻給追求生活品味的香港用戶。是次展 覽，不僅是一次歷史回顧，更是一部面向未來的序章。