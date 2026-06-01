需要暑假出遊靈感？韓國觀光公社「Discover Hidden Korea」 帶來江原道．慶尚道夏日旅遊推廣優惠 與您探索隱藏的韓國魅力！

韓國觀光公社即將在2026年6月1日至7月31進行「Discover Hidden Korea 江原道・慶尚道」夏日遊韓推廣活動，期望讓更多香港旅客認識江原道不止是冬天滑雪勝地，夏天到訪亦可以沉醉在江陵和束草等城市的無敵大海景中；慶尚道亦不止有釜山值得到訪，大邱、慶州同樣充滿美食和文化氣息。 是次活動聚焦的城市都十分適合家庭客趁暑假到訪，不妨善用德威航空機票優惠、網上旅行平台Agoda及Klook推出的住宿/音樂劇公演優惠、本地旅行社規劃的全新旅行團產品，把握暑假檔期親蒞當地，創造獨一無二的遊韓回憶！在推廣期間，韓國觀光公社亦會舉辦「送你遊韓」大抽獎，幸運兒將有機會贏取韓國來回機票，實現下一場出走之旅！

活動專頁集結江原道．慶尚道資訊與優惠 對江原道和慶尚道不熟悉、不知道當地有甚麼好去處？想掌握所有優惠內容慳得最多、玩得更多？「Discover Hidden Korea 江原道．慶尚道」推廣活動將設有專屬網頁，集結所有機票、住宿和旅遊產品優惠、當地觀光景點推薦，以及適用於當地的優惠劵，助你像遊韓高手一樣可以無憂探索未知的目的地！ 網頁上線日期：2026年6月1日 (下午2時)

網址：https://getawaytokorea.com.hk 網上旅行平台Agoda江原道．慶尚道住宿預訂優惠 韓國觀光公社與Agoda一同帶來江原道及慶尚道住宿設施預訂優惠。今年6月1日起至7月31日如透過Agoda預訂以下地點的住宿，即可享有相應優惠*：

· 優惠一：預訂釜山酒店住宿滿 $1,500 可享$150 減免優惠；

· 優惠二：預訂江原道或慶尚道（不包括釜山）酒店住宿滿$1,000可享$100減免優惠 *優惠名額有限，送完即止。優惠活動詳情可留意Agoda 活動專頁。 網上旅行平台Klook 推出《飛躍舞台, 玩轉韓國》推廣活動 由於香港暫時尚未有直航到江原道的城市，不少人都會由仁川機場入境再轉火車，一次過玩遍首爾與江原道。今個夏天到韓國旅行，不如安排時間到劇場看一部音樂劇、做一些日常生活難以進行的體驗！韓國觀光公社與Klook聯手推出多部韓國人氣劇場作品和旅遊體驗產品折扣優惠，今年6月8日起至7月31日期間，只要輸入專屬優惠碼，即可享費用減免！優惠內容包括：

· 人氣韓國演出商品：使用優惠碼「KRSHOWS」即享20% 折扣

· 韓國旅遊產品：使用優惠碼「KRSUMMER」即享20% 折扣

· 韓國鐵路(Korail)車票：使用優惠碼「KRKORAIL」即享20% 折扣 * 加碼優惠：購買韓國旅遊產品的顧客，可獨家獲得30% 折扣券購買人氣韓國演出商品 優惠名額有限，先到先得。更多活動詳情可留意Klook活動專頁(網址將於稍後公佈)。

德威航空釜山機票優惠 您與江原道和慶尚道其實就只是一程飛機之隔！正為機票價格煩惱的話，記得要把握活動期間，到德威航空官網預訂韓國機票，以享以下優惠： · 香港-釜山來回機票：到活動頁面下載優惠劵後，買滿HKD$1,200即減HKD$250

· 使用優惠碼「JUN26」（6月適用）/ 「JUL26」（7月適用）額外再享最高15%機票折扣

· 加入成為德威航空會員另外再減HKD$100 以上優惠均適用於2026年6月1日至10月24日（指定日子除外）出發的航班 ，優惠受條款約束，詳情請留意德威航空活動專頁。

本地旅行社推出全新江原道旅遊產品 除了以上自由行優惠外，喜歡跟團出遊的朋友亦有專屬優惠！韓國觀光公社與永安旅遊、東瀛遊、新華旅遊、縱橫遊合作，推出全新江原道旅行團商品及團費折扣優惠。詳情可到「Discover Hidden Korea 江原道．慶尚道」推廣活動專頁或各旅行社網頁查詢。 「送你遊韓」大抽獎送出香港韓國來回機票 香港旅客凡於6月1日至7月30日期間購買（一）由香港出發前往韓國釜山、大邱或江原道之旅行團產品，金額須滿$1,999（以單一收據計算）或 （二）由香港出發至韓國釜山、大邱直航來回機票，即可填寫網上表格及上載證明文件登記，合資格人士將可參加抽獎，有機會贏得香港韓國來回機票（共3名得獎者），送你出發探索韓國更多大小角落！

若有任何爭議，韓國觀光公社會保留最終決定之權利。 推廣生意的競賽牌照號碼:61441



登記連結：https://forms.gle/VcDrbKh5XKTjprba7 應募期間： 2026年6月1日起至7月31日

得獎者公佈日期： 2026年8月