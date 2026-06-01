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市場資訊
出版：2026-Jun-01 07:30
更新：2026-Jun-01 07:30

需要暑假出遊靈感？韓國觀光公社「Discover Hidden Korea」 帶來江原道．慶尚道夏日旅遊推廣優惠 與您探索隱藏的韓國魅力！

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韓國觀光公社即將在2026年6月1日至7月31進行「Discover Hidden Korea 江原道・慶尚道」夏日遊韓推廣活動，期望讓更多香港旅客認識江原道不止是冬天滑雪勝地，夏天到訪亦可以沉醉在江陵和束草等城市的無敵大海景中；慶尚道亦不止有釜山值得到訪，大邱、慶州同樣充滿美食和文化氣息。

是次活動聚焦的城市都十分適合家庭客趁暑假到訪，不妨善用德威航空機票優惠、網上旅行平台Agoda及Klook推出的住宿/音樂劇公演優惠、本地旅行社規劃的全新旅行團產品，把握暑假檔期親蒞當地，創造獨一無二的遊韓回憶！在推廣期間，韓國觀光公社亦會舉辦「送你遊韓」大抽獎，幸運兒將有機會贏取韓國來回機票，實現下一場出走之旅！

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江陵 正東深谷海扇路 한국관광공사 김지호 MSsOoa 大邱 不老洞古墳群 박구용 yxiAjW

活動專頁集結江原道．慶尚道資訊與優惠

對江原道和慶尚道不熟悉、不知道當地有甚麼好去處？想掌握所有優惠內容慳得最多、玩得更多？「Discover Hidden Korea 江原道．慶尚道」推廣活動將設有專屬網頁，集結所有機票、住宿和旅遊產品優惠、當地觀光景點推薦，以及適用於當地的優惠劵，助你像遊韓高手一樣可以無憂探索未知的目的地！

網頁上線日期：2026年6月1日 (下午2時)
網址：https://getawaytokorea.com.hk

網上旅行平台Agoda江原道．慶尚道住宿預訂優惠

韓國觀光公社與Agoda一同帶來江原道及慶尚道住宿設施預訂優惠。今年6月1日起至7月31日如透過Agoda預訂以下地點的住宿，即可享有相應優惠*： 

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·        優惠一：預訂釜山酒店住宿滿 $1,500 可享$150 減免優惠；
·        優惠二：預訂江原道或慶尚道（不包括釜山）酒店住宿滿$1,000可享$100減免優惠 

*優惠名額有限，送完即止。優惠活動詳情可留意Agoda 活動專頁

網上旅行平台Klook 推出《飛躍舞台, 玩轉韓國》推廣活動

由於香港暫時尚未有直航到江原道的城市，不少人都會由仁川機場入境再轉火車，一次過玩遍首爾與江原道。今個夏天到韓國旅行，不如安排時間到劇場看一部音樂劇、做一些日常生活難以進行的體驗！韓國觀光公社與Klook聯手推出多部韓國人氣劇場作品和旅遊體驗產品折扣優惠，今年6月8日起至7月31日期間，只要輸入專屬優惠碼，即可享費用減免！優惠內容包括： 

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·        人氣韓國演出商品：使用優惠碼「KRSHOWS」即享20% 折扣
·        韓國旅遊產品：使用優惠碼「KRSUMMER」即享20% 折扣
·        韓國鐵路(Korail)車票：使用優惠碼「KRKORAIL」即享20% 折扣 

*       加碼優惠：購買韓國旅遊產品的顧客，可獨家獲得30% 折扣券購買人氣韓國演出商品

優惠名額有限，先到先得。更多活動詳情可留意Klook活動專頁(網址將於稍後公佈)

釜山 白淺灘文化村 이병현 QYhpVc 江陵 香湖海邊 한국관광공사 김지호 kNIDW2

德威航空釜山機票優惠

您與江原道和慶尚道其實就只是一程飛機之隔！正為機票價格煩惱的話，記得要把握活動期間，到德威航空官網預訂韓國機票，以享以下優惠： 

·        香港-釜山來回機票：到活動頁面下載優惠劵後，買滿HKD$1,200即減HKD$250
·        使用優惠碼「JUN26」（6月適用）/ 「JUL26」（7月適用）額外再享最高15%機票折扣
·        加入成為德威航空會員另外再減HKD$100 

以上優惠均適用於2026年6月1日至10月24日（指定日子除外）出發的航班 ，優惠受條款約束，詳情請留意德威航空活動專頁

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本地旅行社推出全新江原道旅遊產品 

除了以上自由行優惠外，喜歡跟團出遊的朋友亦有專屬優惠！韓國觀光公社與永安旅遊、東瀛遊、新華旅遊、縱橫遊合作，推出全新江原道旅行團商品及團費折扣優惠。詳情可到「Discover Hidden Korea 江原道．慶尚道」推廣活動專頁或各旅行社網頁查詢。

 「送你遊韓」大抽獎送出香港韓國來回機票

香港旅客凡於6月1日至7月30日期間購買（一）由香港出發前往韓國釜山、大邱或江原道之旅行團產品，金額須滿$1,999（以單一收據計算） （二）由香港出發至韓國釜山、大邱直航來回機票，即可填寫網上表格及上載證明文件登記，合資格人士將可參加抽獎，有機會贏得香港韓國來回機票（共3名得獎者），送你出發探索韓國更多大小角落！

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若有任何爭議，韓國觀光公社會保留最終決定之權利。 推廣生意的競賽牌照號碼:61441

登記連結：https://forms.gle/VcDrbKh5XKTjprba7

應募期間： 2026年6月1日起至7月31日
得獎者公佈日期： 2026年8月

釜山 豬肉湯飯 IR 스튜디오 c3sAaa 慶州 大陵苑一帶 이효직 46B06c 釜山 多大浦海水浴場 이명재 2s6yGr 江陵 嫩豆腐雪糕 한국관광공사 김지호 UohdxN 江陵 香湖海邊 한국관광공사 김지호 vTFFMJ 江陵 領津海邊 한국관광공사 김지호 lD5v40

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