藝術無界，青春𣊬恒——賽馬會體藝中學視覺藝術科年度展覽「Boundless 無界」與「Ephemerality 𣊬恒」的創作成長紀實

今年五月，一股青春的藝術浪潮走出體藝中學校園的視藝室，直接對接公眾展場，為觀眾帶來了一場觸動視覺與心靈的年度視覺藝術展覽——「Boundless（無界）」，於石硤尾賽馬會創意藝術中心（JCCAC）隆重登場。同場，更設有中六畢業藝術班的展覽 ——「Ephemerality (𣊬恒）」。 這不僅是一場作品的陳列，更是一部記錄體藝學生如何透過藝術打破界限、與社會對話的成長紀實。 Boundless：從技巧修練到社區關懷的「無界」探索 走進「Boundless」展區，觀眾最先感受的是作品形式的多元與豐富。超過200位中一至中五學生的創作琳瑯滿目，作品呈現了傳統與現代的對話。展出作品涵蓋了精細的繪畫、立體雕塑、商業設計、溫潤的陶泥，到捕捉瞬間的攝影、層次分明的版畫、充滿玩味的漫畫，甚至連傳統工藝如紮作、石灣陶瓷和廣彩（廣州織金彩瓷）亦在列展現。這展示了體藝學生在藝術知識與技術上的基礎訓練，更突顯了學校藝術課程的多元性包容視野。

然而，展覽更亮眼的核心，在於學生們如何超越技術，將目光投向「自我」與「社會」。 展現創作從自我成長、身份責任到社區的探索： 學生透過圖像與符號，展開對自我成長、青春期迷惘與身份認同的誠實對談。展場中一組以關愛與夢想為主題的「捕夢器」作品，源自學生參與的社區藝術服務，與傷健人士深度合作，透過共同編織，與不同年紀與背景的朋友對「夢想」的追尋，用藝術編織出一張充滿人文關懷的社會網絡。另一年級的學生則走到香港不同社區尋找在地特色，探討深厚的社區文化及生活在面對新發展的變遷時所受到的衝擊。他們不只利用繪畫記錄城市面貌，亦跨界設計出社區圖像與桌上遊戲，表達對社區變遷的敏銳觀察，將嚴肅的社區議題轉化為可參與的藝術體驗。

向藝術家拜師學藝：從課堂創作走到展場策展 值得一提的是，展覽除了展示常規視覺藝術課的成果，還呈現了「Visual Arts Talent Programme藝術才華班」學生的非凡學習歷程。 學生與不同領域的本地專業藝術家拜師學習，他們的收據並不止於「Art Media創作媒體」本身，更重要的是從藝術家身上學會對創作的堅持及專業態度。 從展覽的起點開始，策展、視覺設計、場地空間佈置、以至展覽導賞，全部由學生一手包辦。 學生們脫離了校園的保護罩，親手將藝術從視藝室帶進公共展場，自信地向大眾介紹自己的創作理念、引發交流。這種全方位的實踐，正是年青藝術人走向成熟、建立自信的必經蛻變。

Ephemerality 𣊬恒：中六畢業班對時代與生命的持續追問 與「Boundless無界」的澎湃活力相呼應的，是中六畢業班的專題展覽 ——「Ephemerality 𣊬恒」。 「𣊬恒」二字，寓意在轉瞬即逝的青春與時代中，留住永恆的藝術思考。這裡展出的是中六學生高中視覺藝術的創作成果。與低年級不同，畢業班的每位學生都需要圍繞一個自己設定的主題，進行長達兩至三年的深入及持續探索，最終發展出一整套脈絡清晰、思想深刻系列作品。 走進這片展區，氣氛變得深邃而凝重。作品反映了當代青年最真實、最關心的切身感受，包括生活空間的擠壓： 學生透過藝術解構香港獨有的都市空間與生活節奏，以及香港獨特的家庭環境及教育文化。文化與承傳的思考： 在急速發展的時代洪流中，他們用作品理性地回應傳統文化的留與逝。成長的陣痛與挑戰： 面對未來的迷惘、現實與理想的差距，以及隨之而來的成長壓力與挑戰，學生將經歷與傷痕，化為極具視覺張力的藝術語言。

「Ephermerality 𣊬恒」展現的不僅是日漸精湛的創作技術，更是這群即將步入社會的青年人，對當下世界的深刻剖析與大膽發聲。 結語：讓青春的努力被世界看見 從中一的稚嫩探索，到中六的深刻沉澱，這場展覽完美呈現了一條完整的藝術成長軌跡。每一件作品的背後，都是學生在無數個夜晚與自己、與材料對話的汗水結晶。 年青藝術人的想像力是無限的，他們的熱誠在作品中閃閃發光。這個展覽平台，正是一扇讓公眾看見他們努力、聽見他們聲音的窗戶。當我們看著這群體藝學生在展場裡自信地導賞、侃侃而談時，我們看見的不僅是藝術的未來，更是香港下一代充滿韌性、關懷與創造力的靈魂。誠邀大家一同見證並感受這群年輕人的無限的創意與藝術熱情。

展覽資訊： 展覽主題： 賽馬會體藝中學 視覺藝術科年度展覽「Boundless」及 中六畢業班展覽「 𣊬恒 」

展覽日期及地點： 2026年5月21至 25日，賽馬會創意藝術中心 (JCCAC)

展出作品： 超過200位中一至中六學生作品

亮點活動： 學生親自策展及現場導賞