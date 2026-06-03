承啟道變電站．畫出社區色彩 攜手打造啟德社區新地標 用藝術說好社區故事

為慶祝 125 周年誌慶，中華電力有限公司（中電）將毗鄰中電啟德總部的承啟道變電站美化，透過藝術創作在變電站外牆呈現啟德及九龍城區的今昔面 貌，展現公司與香港社會發展緊密相連的故事，讓電力設施化身為啟德發展區內全新公共藝術空間。 中電同時透過工作坊、填色比賽，以及壁畫繪畫日，邀請不同界別社會人 士及年青人參與其中，攜手為社區注入創意和活力。 中電日前舉行「承啟道變電站．畫出社區色彩」活動，由香港特別行政區文化體育及旅遊局局長羅淑佩女士主禮，與中電控股首席執行官蔣東強先生、中華電力總裁羅嘉進先生、企業發展總裁莊偉茵女士、九龍城民政事務專員蔣志豪先生，以及保良局、香港青年聯會及星島新聞等合作夥伴代表，一同見證計劃成果，並與中學生及市民一同油壁畫，為變電站增添色彩。

中華電力總裁羅嘉進先生表示：「中華電力一直與香港並肩同行，支持城市發展。透過變電站美化計劃，我們希望突破既有框架，把電力設施轉化為連繫社區的『城市畫布』，不僅美化環境，更成為連繫社區、推動節能減碳，以及承載集體記憶的平台。今次計劃以藝術作為橋樑，串連社區的過去、現在與未來，說好屬於這裡的故事。」

文化體育及旅遊局局長羅淑佩女士表示，中電是啟德體育園的好鄰居，更是為啟德注入源源動力的強大後盾，「今次不僅是一個美化環境的項目，更是政府、公用事業企業、社區攜手合作，體現企業、藝術與公益的跨界結合。我期望承啟道變電站壁畫能成為社區亮點，與其他社區藝術項目一同展示香港的活力。政府亦會繼續支持多元藝術發展，與各界攜手，把藝術帶入日常生活。」

此外，中華電力舉辦中電「童」創社區填色比賽，吸引接近3,000名幼稚園學童及小學生參與。他們以承啟道變電站壁畫圖稿作為藍本，填上豐富色彩，更發揮創意融入節能低碳理念，為作品增添環保元素。 中電社區美化計劃自2021年推出，一直獲得中電教育基金撥款支持，與公眾攜手將支援城市運作的電力設施增添藝術色彩，展現地區歷史文化特色及可持續發展訊息。連同承啟道變電站，中華電力合共美化11個變電站，以及125個配電箱。