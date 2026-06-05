隨着全民運動風氣日益盛行，社會對具備專業運動知識及科技應用能力的人才需求與日俱增。香港中文大學專業進修學院（CUSCS）新開辦一年全日制「運動表現及創新文憑」，課程由香港中文大學審批，為有志投身運動、康體及相關行業的DSE畢業生，提供系統化及實用的專業培訓。課程總監（全日制課程）鄭嘉懿女士表示課程非常配合時代和香港社會發展。學生完成課程後將獲頒有效期為兩年的『新興運動導師證書（初級）』或同等資歷，具備於校園及／或社區教授相關運動的資格，做好準備迎接迅速發展的行業機遇。
詳情：www.cuscs.hk/ftdip/dsi
中大專業進修學院 全新一年全日制「運動表現及創新文憑」 開拓運動專業新出路
隨着全民運動風氣日益盛行，社會對具備專業運動知識及科技應用能力的人才需求與日俱增。香港中文大學專業進修學院（CUSCS）新開辦一年全日制「運動表現及創新文憑」，課程由香港中文大學審批，為有志投身運動、康體及相關行業的DSE畢業生，提供系統化及實用的專業培訓。課程總監（全日制課程）鄭嘉懿女士表示課程非常配合時代和香港社會發展。學生完成課程後將獲頒有效期為兩年的『新興運動導師證書（初級）』或同等資歷，具備於校園及／或社區教授相關運動的資格，做好準備迎接迅速發展的行業機遇。