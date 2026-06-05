《全港18區狗狗普查2026》明日舉行啟動禮 首創寵物卡牌體驗掀換卡熱潮

近年集換式卡牌熱潮持續升溫，風潮更延伸至寵物界！PetOneLife、國際寵物奧運會Olympets攜手合辦《全港18區狗狗普查2026》，並將於明日（6月6日）假香港會議展覽中心舉行啟動禮。由中西區區議員馮家亮博士主禮下，聯同寵物業界、動保團體、訓犬專家及社區夥伴，共同見證全港首個結合「大數據普查」、「智能身份識別」與「寵物卡牌體驗」的創新項目正式登場。
活動當日將首度公開《全港18區狗狗普查特別版》實體卡牌，並同步展示PetOneLife全新智能身份識別系統「PetOne.ID」，結合專業訓犬示範，打造集科技、互動與社交於一體的全新毛孩體驗。
融合卡牌收藏玩法 首創寵物卡牌體驗
今屆《全港18區狗狗普查》首次推出《全港18區狗狗普查特別版》卡牌體驗，首批卡牌以18個行政區，加上36種本地常見狗狗品種為設計元素。參與普查並完成PetOne.ID登記的狗主，將可獲得限量體驗卡包。首批卡牌共1,000包，每包內含5張卡，更設有超稀有SAR限定卡款，預料將掀起一股寵物版「換卡熱潮」，提升社交互動及參與度。
大數據結合社區運動 推動毛孩健康生活
除了娛樂與收藏價值，今年普查亦會協助收集數據，以掌握全港18地區狗隻品種分布、數量及健康習慣。相關數據未來將應用於「狗狗全運會」及社區運動發展，鼓勵狗主帶同毛孩以地區隊伍形式參與活動，推動健康生活與社區連結，進一步強化寵物友善文化。
全新PetOne.ID智能系統 全方位守護毛孩日常
現場亦會展示PetOneLife推出的PetOne.ID智能身份識別系統，涵蓋多項實用功能，包括防走失追蹤、疫苗及針卡到期提醒、體重管理等，透過雲端數據協助主人更全面照顧寵物日常健康。
專業訓犬示範 推廣寵物友善文化
啟動禮當日將邀請「樂趣尾巴」專業訓犬師團隊現場示範，展示狗狗在社區及餐廳環境中的禮儀訓練，讓公眾了解如何培養毛孩良好行為，促進人寵在公共空間的和諧共處。
全港18區狗狗普查啟動禮（Hong Kong Dog Census 2026）
日期：2026年6月6日（星期六）
時間：下午2:15–3:00（2:00開始媒體接待）
地點：香港會議展覽中心 Hall 3「優質寵物用品展2026」主舞台
主辦單位：國際寵物奧運會Olympets、PetOneLife