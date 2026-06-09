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出版：2026-Jun-09 07:30
更新：2026-Jun-09 07:30

人氣大阪蛋糕甜品店Mon cher 父親節獻禮

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今年父親節，人氣大阪蛋糕甜品店 Mon cher特別推出黑森林蛋糕(父親節版) (12cm)，凡購買即送節日限定Mon cher朱古力禮盒(2pcs)1盒或購買任何其他產品可加$38換購（零售價$48）。由即日起至614日期間，可享用早鳥優惠以約94折優惠價$348（零售價$368）預訂蛋糕，網上店舖或各門市分店均適用。Mon cher特別聯乘意大利頂級朱古力品牌Amedei推出「Mon cher x Amedei 朱古力系列」，帶來脆皮杏仁朱古力蛋糕(10cm$298/)、脆皮杏仁朱古力堂島卷($158/半條)和朱古力千層蛋糕($68/)三款奢華新品。  
Facebook@Moncher_dojima

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