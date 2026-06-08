日韓美妝大賞冠軍 爆紅EUTHYMOL「紫色袪黃美白牙膏」登陸萬寧 限定三日「紫曜亮齒美白所」 港九新界免費大派3,000份體驗套裝

擁有逾百年歷史的口腔護理品牌 EUTHYMOL，憑藉其人氣產品「紫色袪黃美白牙膏」於日韓市場掀起熱潮，不僅榮獲韓國「Olive Young」2025年度大賞口腔護理類第1位，更於日本人氣美妝平台「LIPS」的去漬產品大賞中奪得冠軍，美白潔淨效果備受日韓國民認可！EUTHYMOL「紫色袪黃美白牙膏」現正式登陸香港，獨家於萬寧發售，其突破性「紫色調色科技」運用對立互補色原理，有效中和牙齒表面的泛黃問題，即時提亮牙齒，讓笑容更顯清新自然，輕鬆展現自信神采。

為讓公眾更體驗大熱「紫色調色科技」，EUTHYMOL將於6月12日至14日舉行期間限定「紫曜亮齒美白所」快閃活動，一連3日走訪港九新界，大派3,000份「紫色袪黃美白牙膏」20g體驗套裝（價值$65/份）。現場可參與互動遊戲「亮齒袪黃轉轉盤」，輕鬆認識牙漬形成的原因。同場更特設輕奢風打卡專區，以清新繽紛色調為主軸，突顯品牌標誌性經典英倫包裝，呈現活潑而優雅的視覺印象，讓大家在優雅氛圍中定格自信笑容。