日韓美妝大賞冠軍 爆紅EUTHYMOL「紫色袪黃美白牙膏」登陸萬寧 限定三日「紫曜亮齒美白所」 港九新界免費大派3,000份體驗套裝

擁有逾百年歷史的口腔護理品牌 EUTHYMOL，憑藉其人氣產品「紫色袪黃美白牙膏」於日韓市場掀起熱潮，不僅榮獲韓國「Olive Young」2025年度大賞口腔護理類第1位，更於日本人氣美妝平台「LIPS」的去漬產品大賞中奪得冠軍，美白潔淨效果備受日韓國民認可！EUTHYMOL「紫色袪黃美白牙膏」現正式登陸香港，獨家於萬寧發售，其突破性「紫色調色科技」運用對立互補色原理，有效中和牙齒表面的泛黃問題，即時提亮牙齒，讓笑容更顯清新自然，輕鬆展現自信神采。
為讓公眾更體驗大熱「紫色調色科技」，EUTHYMOL將於6月12日至14日舉行期間限定「紫曜亮齒美白所」快閃活動，一連3日走訪港九新界，大派3,000份「紫色袪黃美白牙膏」20g體驗套裝（價值$65/份）。現場可參與互動遊戲「亮齒袪黃轉轉盤」，輕鬆認識牙漬形成的原因。同場更特設輕奢風打卡專區，以清新繽紛色調為主軸，突顯品牌標誌性經典英倫包裝，呈現活潑而優雅的視覺印象，讓大家在優雅氛圍中定格自信笑容。
期間限定「紫曜亮齒美白所」 輕奢風打卡區兼具功能與美學
都市人常飲咖啡、茶或吃醬汁食物，容易令牙齒染色變黃、笑容失去亮白光采。EUTHYMOL 特別推出期間限定「紫曜亮齒美白所」，以「亮齒袪黃轉轉盤」互動遊戲，解析導致牙齒泛黃的飲食習慣，同時介紹紫色袪黃美白牙膏的「紫色調色科技」，以對立互補色概念中和牙齒上黃漬，打造自然透亮笑容。品牌亦以兼具功能與美學的高級口腔護理形象見稱，「紫曜亮齒美白所」打卡區延續其特色，以輕奢清新風為主調，襯托經典包裝，展現復古與現代感交融。場內設有造型手推車展示產品及優雅打卡鏡，讓參加者在時尚感與品牌魅力空間中拍照留念，展現屬於自己的優雅自信笑容瞬間。
免費大派3,000份體驗套裝 感受紫色修黃互補科技一刷即白
活動期間，EUTHYMOL將派發共 3,000 份「紫色袪黃美白牙膏」20g 體驗套裝，參加者只需讚好或追蹤 「LG生活健康(香港)」社交平台並完成互動遊戲，即可換領禮品，數量有限，先到先得，讓大家感受一刷即白的神奇效果！「EUTHYMOL 紫色袪黃美白牙膏」採用專業「紫色修黃互補科技」，使用1次提亮牙齒 2.9 倍¹，一週提亮 1.4 度²，針對日常飲食造成的牙齒泛黃。紫色色調能有效中和黃調，配合亮白拋光粒子，去除表面及深層牙垢，達至雙重美白效果，長達 24 小時³減少牙漬形成。配方同時強化牙齒，有效去除牙菌膜，維持牙齦健康，並以經典濃郁薄荷風味帶來持久清新口氣，全面升級日常口腔護理。「EUTHYMOL 紫色袪黃美白牙膏」現於萬寧獨家發售。
¹ Korean Society of Dental Hygiene, Vol. 23, Supple 2, 2023, 245-246
² Korean Oral Health Association, 2019.07-12, Number of Evaluators: 59, Individual Differences May Occur
³ Korean Society of Dental Hygiene, Vol. 23, Supple 1, 2023, 18-19
**活動時間及地點或會因應天氣及路面情況而有所改動，詳情請瀏覽「LG生活健康(香港)」Facebook / Instagram專頁公佈
^時間及地點會因應天氣及當日路面情況或有改動，確實位置及詳情請留意LG生活健康(香港) Facebook或Instagram專頁。參加者須於指定日子到指定地點領取禮品。所有禮品以先到先得形式送出，每人限換乙份，數量有限，送完即止。LG生活健康(香港)將保留處理有關禮品的權利，參加者均不得異議或要求任何形式之補償。禮品不可兌換為現金、其他禮物或服務。禮品項目如有更改，不作另行通知。如有任何爭議，LG生活健康(香港)保留最終決定權。