藍十字推出結合跨地域醫療網絡及護理協調的創新服務模式 專屬健康管家全程支援「肌肉骨骼護理支援服務」

肌肉骨骼（Musculoskeletal / MSK）問題是全球最常見的健康狀況之一，影 響不同年齡層人士，情況越趨年青化，更有機會減低患者的活動能力及生活質素。在香港，隨着生活模式轉變及健康風險因素增加，肌肉骨骼相關的醫療需求持續上升。 根據內部數據顯示，相關索償個案在過去兩年更錄得逾四成（43%）的增幅。有見及此，藍十字（亞太）保險有限公司（藍十字）推出創新服務模式的「肌肉骨骼（MSK）護理支援服務」，整合多家醫療機構資源，提供由診斷、治療、手術以至復康的全程支援，並延伸至大灣區醫療網絡，由專屬健康管家全程協助客戶於不同治療階段作出合適選擇，提升治療成效及體驗。

是次合作匯聚本港及大灣區的頂尖醫療機構，包括健衡物理治療及專項訓練中心、香港中文大學醫院、港怡醫院、深圳新風和睦家醫院，以及明康醫療，藉著團隊的專業知識及完善網絡，為客戶提供便利、高效且具成本效益的醫療保障服務。

一站式整合支援方案：三大核心優勢

藍十字的一站式整合「肌肉骨骼護理支援服務」是專為合資格受保人而設的增值服務，協助其在肌肉骨骼診斷、治療及康復期間，處理相關的行政及安排事宜。服務涵蓋：

1. 專屬健康管家

每名客戶獲安排專屬「健康管家」，提供一對一行政協調支援，協助安排及跟 進預約及行政事項。

2. 跨地域護理協調

協助客戶預約香港或大灣區城市的指定醫院及醫療服務機構。

3. 貫通治療歷程、無縫支援

全方位行政支援，涵蓋治療前評估、手術預約（包括前十字韌帶重建、半月板修補、全膝及全髖關節置換等）、術後物理治療以及復康期間治療預約提示服務。