領展「百味大普查」解密港人味覺密碼 麥太麥兜走訪24大商場及街市 推出聯乘主題精品及餐飲優惠

領展與社區緊密相連，深信美食不僅是味覺享受，更是連結家庭與鄰里的情感橋樑。領展早前走訪黃大仙、藍田、屯門、沙田等多個社區，展開「百味大普查」調查研究，於全港13區收集超過6,000份回覆，剖析港人由在家煮食習慣，到甜酸苦辣的味覺偏好。調研中超過6成港人都只會選「小辣」及「BB辣」口味，近乎3成選擇「走辣」，反映港人食辣指數甚低。受訪者中有近半數人都吃得苦，極具港人精神。調研亦發現屯門人是嗜甜之最，將軍澳人接受酸度最強。為回應調查結果並延續社區飲食熱話，領展即日起首度聯乘人氣角色麥太與麥兜，於港九新界合共24大商場及街市，推出「屋企百味，日日細味」主題活動。