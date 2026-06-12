領展「百味大普查」解密港人味覺密碼 麥太麥兜走訪24大商場及街市 推出聯乘主題精品及餐飲優惠

領展與社區緊密相連，深信美食不僅是味覺享受，更是連結家庭與鄰里的情感橋樑。領展早前走訪黃大仙、藍田、屯門、沙田等多個社區，展開「百味大普查」調查研究，於全港13區收集超過6,000份回覆，剖析港人由在家煮食習慣，到甜酸苦辣的味覺偏好。調研中超過6成港人都只會選「小辣」及「BB辣」口味，近乎3成選擇「走辣」，反映港人食辣指數甚低。受訪者中有近半數人都吃得苦，極具港人精神。調研亦發現屯門人是嗜甜之最，將軍澳人接受酸度最強。為回應調查結果並延續社區飲食熱話，領展即日起首度聯乘人氣角色麥太與麥兜，於港九新界合共24大商場及街市，推出「屋企百味，日日細味」主題活動。
由6月中旬起，顧客只需於指定商場或街市消費滿指定金額，即可換領印花。儲滿指定數量，即可獨家換領麥太與麥兜主題限定精品——包括「區區美味」環保海綿刷、「百味環保購『麥』袋」、「涼涼駕到」小風扇及精美廚房用具等，款款可愛又實用。麥兜將驚喜現身於領展指定商場，與各區街坊近距離見面，追蹤領展社交平台，更可獲贈麥太與麥兜限定貼紙。領展特別推出「麥食當三番」消費換領活動。顧客於活動推廣期內，在指定領展商場消費每滿60元，即可換領印花一個，儲滿指定數量，即可換領麥太及麥兜限量主題精品。消費更有機會贏走全年精彩獎賞，包括人氣連鎖食店譚仔雲南米線全年指定米線兌換券、德國寶送足全年家品電器等。