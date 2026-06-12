【「臺北科技大學愛心獎」正式啟動】

臺北科技大學於6月2日舉辦「臺北科技大學愛心獎」啟動儀式，由全球華人「愛心獎」創會執行主席、北科大名譽博士暨傑出校友林添茂，以及Supermicro（美超微）董事長、北科大名譽博士暨傑出校友梁見後共同捐贈成立，象徵北科大在科技教育之外，進一步深化公益、人文關懷與社會責任實踐的重要里程碑。

全球華人愛心推手 林添茂凝聚華人公益能量 林添茂畢業於北科大前身臺北工專機械工程科，赴港發展後創立泰山企業貿易公司，事業版圖遍及港澳臺及中國內地。事業有成後，他秉持「愛而不耀」理念，於2006年創辦全球華人「愛心獎」，長年表彰默默行善的公益典範，推動「愛心水滴，匯流成海」精神，凝聚全球華人善的力量，讓愛與關懷持續在世界各地傳遞。