at.home期間限定店登陸沙田好運中心 梳化+餐檯椅套裝傢俬優惠　最平$2,799

at.home傢俬店期間限定店首次登陸沙田好運中心3樓中庭，即日起至6月22日，大量優惠傢俬展銷，一系列真皮梳化、寵物布梳化、岩板餐檯、馬來西亞進口餐檯、電視櫃等多元化款式傢俬，以會場限定價發售，滿足不同家居佈置需要，真皮梳化最平$2,799。指定梳化更可享免費訂色服務，展現自主個性Mix & Match！特別推介「ZENKI真皮梳化」及「GIRAFFE真皮梳化」，同樣以開放式底座設計，輕盈慳位，配備2座位及3座位款式，多種現貨顏色選擇，更具備超過10款真皮顏色自由訂製，容易配搭不同家居空間與風格，$4,580起有交易。

星級之選「MIRROR多功能寵物布梳化」，左右座位均配備手動調整功能，可靈活延伸座位空間，變成不同的休閒舒適形態，選用耐磨、防潑水、易打理的星級寵物布，會場價$3,990起。「GORDON多功能布藝梳化」，3座位款式，配備活動扶手、活動靠背，隨心調校座位空間，迎合不同休閒姿態，更可免費升級寵物布款式，會場限定優惠價$4,580！期間限定店更帶來不同風格餐檯椅套裝優惠，最平$3,980起！多款北歐風、輕奢風、時尚風應有盡有！入場之選馬來西亞進口餐檯及餐椅組合，AIMON餐檯120厘米長度，輕盈方便移動，圓潤檯邊設計1檯連4餐的「1套5件」套裝優惠價$3,980；現場尚有更多餐檯椅套裝選擇，例如岩板開合餐檯、岩板旋轉開合圓檯等。