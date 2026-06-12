「威威」x「褲褲兔」全港七日巡迴派禮品

「威威 (WayWay HK)」首度聯乘日本超人氣角色「Opanchu Usagi 褲褲兔」，將其「雖然屢遇挫折、但依然極盡全力」的精神化作潔淨動力，並於今日(6月12日)起推出全新「潔淨聯“萌”」限量聯乘系列。品牌亦將於6月12日至18日展開為期七天的「威威 x 褲褲兔潔淨聯萌流動車」全港巡迴活動，免費派發限定禮品。市民只需於活動現場讚好「WayWay HK 威威香港」Facebook專頁、「OPANCHU USAGI褲褲兔」IG並註冊成為會員，即可免費獲贈「褲褲兔手提扇」1把及港幣5元產品優惠券1張。數量有限，送完即止。品牌並同步推出超市及線上平台限時滿額贈活動。

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