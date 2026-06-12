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出版：2026-Jun-12 11:15
更新：2026-Jun-12 11:15

Blue Bottle Coffee香港國際機場店 正式開幕

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國際精品咖啡品牌 Blue Bottle Coffee香港國際機場的全新店已正式開幕新店特別推出獨家商品及餐點，為旅客帶來更多選擇，包括香港國際機場店限量套裝（HK$ 390）、Glass Tumbler 16ozHK$ 325）。機場店並率先推出季節限定拿鐵 Sweet Blossom Latte (/) HK$ 55），以及特別於機場店限定的精選餐點Chicken Leek & Cheese DanishHK$ 38）和Ham & Cheese CroissantHK$48），供匹配美味咖啡。寧靜且具沉浸感的Blue Bottle Coffee香港國際機場店，在節奏急速的環境中獲得片刻恬靜，帶來前所未有的咖啡體驗。
香港國際機場一號客運大樓離港層7樓7E143 & 7E150號舖

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