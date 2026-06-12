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市場資訊
出版：2026-Jun-12 11:45
更新：2026-Jun-12 11:45

全球領先威士忌生產商保樂力加集團 展示中國原產威士忌「叠川」

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(左起)叠川首席釀酒師楊濤博士 保樂力加香港及澳門營運總監林翠華女士 香港成都宴董事何宇先生 (1)

(左起)叠川首席釀酒師楊濤博士_保樂力加香港及澳門營運總監林翠華女士_香港成都宴董事何宇先生

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全球領先的威士忌生產商之一的保樂力加集團（Pernod Ricard），舉行「由成都出發，走向世界 —— 透過香港展示中國威士忌：叠川」記者會，獲保樂力加香港及澳門營運總監林翠華女士叠川首席釀酒師楊濤博士香港成都宴董事何宇先生擔任主禮嘉賓。

保樂力加在2023年推出首款中國原產的叠川（THE CHUAN）純麥芽威士忌，實現了釀製卓越非凡中國原產麥芽威士忌的願景，更於中國四川峨眉山，開設集威士忌、美食與藝術於一身的世界級地標「叠川麥芽威士忌酒廠體驗中心」。今年三月，商務及經濟發展局局長丘應樺曾率領代表團到四川及貴州考察，推廣香港作為烈酒貿易樞紐的優勢，並了解中國新一代高端烈酒品牌，當時叠川正是代表之一。

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保樂力加在2023年推出首款中國原產的叠川純麥芽威士忌，實現了釀製卓越非凡中國原產麥芽威士忌的願景，更於中國四川峨眉山，開設集威士忌、美食與藝術於一身的世界級地標「叠川麥芽威士忌酒廠體驗中心」。今年三月，商務及經濟發展局局長丘應樺曾率領代表團到四川及貴州考察，推廣香港作為烈酒貿易樞紐的優勢，並了解中國新一代高端烈酒品牌，當時叠川正是代表之一。

保樂力加公布，叠川將推出兩款全新產品，包括使用叠川品牌獨家研發「中國單嶺®橡木桶」製成的「叠川麥芽威士忌煙燻中國單嶺桶」，以及另一全新產品「叠川麥芽威士忌PX雪莉桶」，將於未來一年內推出市面，進一步豐富中國威士忌的發展版圖。

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集團亦宣布，叠川將會在香港與由投資推廣署從內地引進、米芝蓮一星及黑珍珠一星餐廳「成都宴」合作，推出專屬的威士忌配餐體驗，將中國威士忌與四川菜結合，帶來全新的川酒川菜文化演繹，冀透過香港將中國威士忌與中國文化一同推廣到全球。

叠川 — 國際知名烈酒集團首個中國原產威士忌品牌

叠川為國際知名烈酒集團保樂力加首個中國威士忌品牌，秉持「以中國本土原料釀造出具中國特色的威士忌」的製酒理念，自2023年起推出中國原產麥芽威士忌。首款產品「叠川純麥芽威士忌」由叠川首席釀酒師楊濤博士率領國內團隊研發，運用美國、西班牙及中國長白山的三大洲橡木桶陳釀及疊式調配法，造就口感層疊複雜、帶有獨特東方木質辛香尾韻的中國特色威士忌。

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為出產中國原產的威士忌，保樂力加早年已選址四川峨眉山建設叠川麥芽威士忌酒廠，並持續投資10 億元人民幣，並從農業、威士忌釀造工業和旅遊業等全方位支持四川省發展。叠川麥芽威士忌酒廠體驗中心同在2023年開幕，讓訪客更了解製酒過程，同時提供高品質的美食及用餐體驗，與叠川威士忌交相輝映。

保樂力加集團 中國原產威士忌 叠川
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