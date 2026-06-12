全球領先威士忌生產商保樂力加集團 展示中國原產威士忌「叠川」

全球領先的威士忌生產商之一的保樂力加集團（Pernod Ricard），舉行「由成都出發，走向世界 —— 透過香港展示中國威士忌：叠川」記者會，獲保樂力加香港及澳門營運總監林翠華女士、叠川首席釀酒師楊濤博士及香港成都宴董事何宇先生擔任主禮嘉賓。 保樂力加在2023年推出首款中國原產的叠川（THE CHUAN）純麥芽威士忌，實現了釀製卓越非凡中國原產麥芽威士忌的願景，更於中國四川峨眉山，開設集威士忌、美食與藝術於一身的世界級地標「叠川麥芽威士忌酒廠體驗中心」。今年三月，商務及經濟發展局局長丘應樺曾率領代表團到四川及貴州考察，推廣香港作為烈酒貿易樞紐的優勢，並了解中國新一代高端烈酒品牌，當時叠川正是代表之一。

保樂力加在2023年推出首款中國原產的叠川純麥芽威士忌，實現了釀製卓越非凡中國原產麥芽威士忌的願景，更於中國四川峨眉山，開設集威士忌、美食與藝術於一身的世界級地標「叠川麥芽威士忌酒廠體驗中心」。今年三月，商務及經濟發展局局長丘應樺曾率領代表團到四川及貴州考察，推廣香港作為烈酒貿易樞紐的優勢，並了解中國新一代高端烈酒品牌，當時叠川正是代表之一。 保樂力加公布，叠川將推出兩款全新產品，包括使用叠川品牌獨家研發「中國單嶺®橡木桶」製成的「叠川麥芽威士忌煙燻中國單嶺桶」，以及另一全新產品「叠川麥芽威士忌PX雪莉桶」，將於未來一年內推出市面，進一步豐富中國威士忌的發展版圖。

集團亦宣布，叠川將會在香港與由投資推廣署從內地引進、米芝蓮一星及黑珍珠一星餐廳「成都宴」合作，推出專屬的威士忌配餐體驗，將中國威士忌與四川菜結合，帶來全新的川酒川菜文化演繹，冀透過香港將中國威士忌與中國文化一同推廣到全球。 叠川 — 國際知名烈酒集團首個中國原產威士忌品牌 叠川為國際知名烈酒集團保樂力加首個中國威士忌品牌，秉持「以中國本土原料釀造出具中國特色的威士忌」的製酒理念，自2023年起推出中國原產麥芽威士忌。首款產品「叠川純麥芽威士忌」由叠川首席釀酒師楊濤博士率領國內團隊研發，運用美國、西班牙及中國長白山的三大洲橡木桶陳釀及疊式調配法，造就口感層疊複雜、帶有獨特東方木質辛香尾韻的中國特色威士忌。