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出版：2026-Jun-12 00:20
更新：2026-Jun-12 00:20

「恩臨香江」2027香港佈道大會啟動禮圓滿舉行

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相隔十年，適逢香港回歸三十週年，「香港福音盛會」繼2017年在香港大球場舉行萬人佈道會後，將於2027年年底再度舉辦大型佈道大會，主題定為「恩臨香江」。這場屬靈盛世的序幕——「2027香港佈道大會」啟動禮，已於日前在五旬節聖潔會永光堂圓滿舉行，全場座無虛席，共逾1,700位來自全港不同宗派的牧者、機構代表及弟兄姊妹出席。 

啟動禮當天，會場洋溢歡欣與感恩的氣氛，內容包括詩歌敬拜、讚美操、百人詩班獻唱、信息分享、禱告及亮燈儀式。大會董事會主席唐榮敏牧師致歡迎詞時指出，這次佈道大會不僅是一場聚會，更是本土福音使命的歷史承接。他強調，在經歷無數變遷的香港，唯有福音的大能才能真正轉化生命，為城市注入盼望。

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大會顧問吳振智牧師在信息分享中坦言，在現今環境下舉辦大型佈道會，無論在人力、財力或跟進工作上，都面對極大困難。然而，這份福音的聲勢正是打破社會冷漠、喚醒人心的重要契機。

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「香港福音盛會」幹事陳一華牧師在會上公佈2027年佈道大會的六位講員名單，體現教會合一、福音無界的精神：

 場次 講員

1.          公開場 陳謳明大主教

2.          公開場 吳振智牧師

3.          公開場 高銘謙牧師

4.          中學生場 謝又生牧師

5.          普通話場 蔡頌輝牧師

6.          國際場 甘力克牧師

陳一華牧師亦介紹了大會的19個功能組別，其後舉行亮燈啟動儀式，燃點福音之光。啟動禮尾聲，由榮譽主席陳黔開牧師帶領奉獻禱告。啟動禮參與者同心禱告，並由100人詩班及讚美操團隊向上帝獻上傳福音的心志，整個啟動禮成為馨香的祭獻呈給天父。

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「恩臨香江」2027香港佈道大會將於2027年11月在香港大球場舉行，願這片土地再次被神大大燃亮與祝福。

有關2027香港佈道大會的查詢及奉獻支持，請聯絡「香港福音盛會」

電話：(852) 2814 0470
電郵：[email protected]
網址: www.hkgospelfestival.org

「恩臨香江」 香港福音盛會 2027香港佈道大會
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