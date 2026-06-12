「恩臨香江」2027香港佈道大會啟動禮圓滿舉行

相隔十年，適逢香港回歸三十週年，「香港福音盛會」繼2017年在香港大球場舉行萬人佈道會後，將於2027年年底再度舉辦大型佈道大會，主題定為「恩臨香江」。這場屬靈盛世的序幕——「2027香港佈道大會」啟動禮，已於日前在五旬節聖潔會永光堂圓滿舉行，全場座無虛席，共逾1,700位來自全港不同宗派的牧者、機構代表及弟兄姊妹出席。

啟動禮當天，會場洋溢歡欣與感恩的氣氛，內容包括詩歌敬拜、讚美操、百人詩班獻唱、信息分享、禱告及亮燈儀式。大會董事會主席唐榮敏牧師致歡迎詞時指出，這次佈道大會不僅是一場聚會，更是本土福音使命的歷史承接。他強調，在經歷無數變遷的香港，唯有福音的大能才能真正轉化生命，為城市注入盼望。