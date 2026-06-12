港澳全線推出「專屬歌詞簽名福貼」 兩大限定主題打卡點同步引爆

新中式茶飲領軍品牌霸王茶姬 （CHAGEE）宣佈，首度於中國港澳地區與國際人氣天團 EXO 展開萬眾矚目的跨界聯名合作！配合即將隆重舉行的《EXO PLANET #6 – EXhOrizon in HONG KONG》演唱會，霸王茶姬以「以東方茶 會港澳友」為主題，將於6月12日起，在港澳全線門市推出「EXO聯名限定歌詞簽名福貼」，並於10間精選門市分別打造成員全體大型立牌與演唱會相框打卡點，邀請全城樂迷一同「碰杯宇宙能量」！
亮點一：全線勾選「歌詞簽名福貼」 鐫刻專屬默契約定
為了讓粉絲將對偶像的思念融入茶香，霸王茶姬特別推出「EXO聯名限定歌詞簽名福貼」，印有經典歌詞與成員親筆簽名，寄語「透過麥克風傳遞的，不僅僅是歌詞，也是我們默契的約定」。自6月12日起，顧客透過「CHAGEE HK&MO」微信小程序或官方APP落單時，於結算頁面手動勾選「CHAGEE專屬歌詞福貼」並選擇EXO聯名主題杯，即可隨杯隨機獲得限定福貼乙張。
亮點二：全港澳10間主題門市 精緻立牌應援打卡指南
除了全線供應的福貼外，霸王茶姬更貼心地於10間精選門市準備了兩種不同款式的打卡裝置，讓粉絲拍下與EXO的碰杯時刻：
• 全員型格大型立牌（2間門市）： 霸王茶姬超級茶倉門店、美麗華廣場門店
• EXhOrizon 演唱會主題相框立牌（8間門市）：
o 香港：圓方門店、上水廣場門店、PopCorn門店、屯門市廣場門店、Yoho門店、荃新天地門店、MOKO新世紀廣場門店
o 澳門：澳門威尼斯人門店
亮點三：五大限量聯名周邊 兩階段正式上架
配合本次聯名，品牌精心設計了5款兼具實用與收藏價值的限定應援周邊。首波周邊將於6月12日正式上架並開放門市兌換：
• 第一波（6月12日起正式上架/領取）：
o CHAGEE | EXO 聯名異形卡紙單杯套餐 （預售期：6月9日至6月11日）
o CHAGEE | EXO 聯名小應援扇雙杯套餐 （預售期：6月9日至6月11日）
• 第二波（6月19日起正式上架/領取）：
o CHAGEE | EXO 聯名零錢包單杯套餐（預售期：6月9日至6月14日）
o CHAGEE | EXO 聯名亞克力冰箱貼雙杯套餐（預售期：6月9日至6月14日）
o CHAGEE | EXO 聯名托特包三杯套餐（預售期：6月9日至6月14日）
所有聯名周邊及福貼數量有限，售完即止。成功預購周邊之顧客，可於正式上線日起，憑電子兌換券至對應的落單門市領取。
霸王茶姬呼籲廣大消費者，務必認準官方購買渠道。欲了解更多預售規則、兌換詳情及條款與細則（T&C），可透過「CHAGEE HK&MO」小程序或 APP 首頁頂部 Banner進入專頁查詢。