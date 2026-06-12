港澳全線推出「專屬歌詞簽名福貼」 兩大限定主題打卡點同步引爆

新中式茶飲領軍品牌霸王茶姬 （CHAGEE）宣佈，首度於中國港澳地區與國際人氣天團 EXO 展開萬眾矚目的跨界聯名合作！配合即將隆重舉行的《EXO PLANET #6 – EXhOrizon in HONG KONG》演唱會，霸王茶姬以「以東方茶 會港澳友」為主題，將於6月12日起，在港澳全線門市推出「EXO聯名限定歌詞簽名福貼」，並於10間精選門市分別打造成員全體大型立牌與演唱會相框打卡點，邀請全城樂迷一同「碰杯宇宙能量」！

亮點一：全線勾選「歌詞簽名福貼」 鐫刻專屬默契約定

為了讓粉絲將對偶像的思念融入茶香，霸王茶姬特別推出「EXO聯名限定歌詞簽名福貼」，印有經典歌詞與成員親筆簽名，寄語「透過麥克風傳遞的，不僅僅是歌詞，也是我們默契的約定」。自6月12日起，顧客透過「CHAGEE HK&MO」微信小程序或官方APP落單時，於結算頁面手動勾選「CHAGEE專屬歌詞福貼」並選擇EXO聯名主題杯，即可隨杯隨機獲得限定福貼乙張。