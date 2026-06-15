全球首發！EVAR GTR 賽車登陸香港 AIRSIDE 「日本夏祭 2026」一連十日震撼開幕 「一秒穿越日本」的沉浸式夏日體驗

香港啟德 AIRSIDE 將於2026年6月19至28日舉辦大型日式嘉年華「日本夏祭 2026」，是次活動由 Manga Market 聯同 Kidult N Kiddo 及香港文創產業發展研究院聯合主辦，AIRSIDE 及 NF Touch 全力支持，一連十日橫跨兩個週末，集日本傳統祭典文化、動漫IP體驗、競技賽事及主題美食於一身，為香港市民帶來「無需機票、一秒穿越日本」的沉浸式夏日體驗。

活動最大亮點，莫過於兩部全球首次公開亮相的實體 GTR 主題賽車——紫色初號機 R34 及紅色二號機 R34 將於 AIRSIDE Plaza 露天廣場正式登場。賽車以《新世紀福音戰士賽車（EVAR）》為主題，賦予這經典跑車截然不同的熱血面貌，場面壯觀，是今夏香港最矚目的打卡新地標。