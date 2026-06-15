全球首發！EVAR GTR 賽車登陸香港 AIRSIDE 「日本夏祭 2026」一連十日震撼開幕 「一秒穿越日本」的沉浸式夏日體驗

香港啟德 AIRSIDE 將於2026年6月19至28日舉辦大型日式嘉年華「日本夏祭 2026」，是次活動由 Manga Market 聯同 Kidult N Kiddo 及香港文創產業發展研究院聯合主辦，AIRSIDE 及 NF Touch 全力支持，一連十日橫跨兩個週末，集日本傳統祭典文化、動漫IP體驗、競技賽事及主題美食於一身，為香港市民帶來「無需機票、一秒穿越日本」的沉浸式夏日體驗。
活動最大亮點，莫過於兩部全球首次公開亮相的實體 GTR 主題賽車——紫色初號機 R34 及紅色二號機 R34 將於 AIRSIDE Plaza 露天廣場正式登場。賽車以《新世紀福音戰士賽車（EVAR）》為主題，賦予這經典跑車截然不同的熱血面貌，場面壯觀，是今夏香港最矚目的打卡新地標。
全球首發：EVAR GTR 賽車驚喜登場
今次是兩部 EVAR GTR R34 賽車在全球範圍內首度以實體形式公開展示。訪客不僅可近距離欣賞及拍攝，更有機會親自登上駕駛艙，化身賽車手感受座艙內的熱血氛圍，體驗《新世紀福音戰士賽車》的獨特魅力。活動同期設有 EVAR 快閃店（Pop-up Store），帶來全球首發及香港站限定周邊產品，EVAR 愛好者及動漫迷絕不容錯過。
EVAR 主題 CAFE：賽車場美食體驗
EVAR 主題 Cafe 以賽車場場景為設計靈感，在沉浸式視覺氛圍中供應一系列限定主題美食。可麗餅（Crêpe）系列以初號機、二號機及零號機命名，分別為紫薯抹茶、蔓越莓及芒果盛夏口味；雞蛋仔系列同樣以三部 EVAR 機體為主題，並搭配多款特調飲品，全程讓訪客在「車場氛圍」中享用美食，打造全方位沉浸體驗。
多元競技賽事：集結頂尖星級陣容
活動設有多項精彩競技賽事，陣容星光熠熠：
‧ 爆旋陀螺 AIRSIDE 爭霸戰 —— 邀得世界賽亞軍 何嘉諾 及亞洲賽八強 林澄鋒 擔任星級評判，賽事分夜遊賽（6 月 26 日）及單人賽暨爭霸賽（6 月 28 日）兩個回合，冠軍可獲金色版「巫師幻杖 刃擊環」限量獎品。
‧ Pokémon 卡牌競技大賽 —— 於 6 月 27 日在 AIRSIDE 3 樓舉行，由主辦單位「名人堂」主辦，豐富獎品敬請期待。
‧ 夏祭動漫迷大賽（Cosplay） —— 於 6 月 27 日舉行，評判陣容包括知名 Coser Grace 及 Deer，全場總冠軍可奪得 HK$5,000 現金獎。
‧ Cantopop Party ft. DJ Tyson —— Cantopop DJ 派對兩度登場，分別於 6 月 19 日（5–7pm）及 6 月 26 日（7:30–9:30pm）在 AIRSIDE Plaza 露天廣場免費舉行。
週末限定大型市集：超過 100 個單位
「日本夏祭」週末限定市集橫跨兩個週末（6/19–21 及 6/26–28），設於 AIRSIDE Plaza 地下露天廣場、3 樓及 4 樓，逾 100 個單位雲集動漫、手作、玩具、日式飲食等多元主題攤位。配合端午節及父親節黃金檔期，親子同樂、與寵物同遊打卡，全日免費入場，預料成為今夏啟德最具人氣的假日好去處。