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市場資訊
出版：2026-Jun-18 07:30
更新：2026-Jun-18 07:30

「健力士生啤無酒精版」首度登陸香港 經典生啤風味完美傳承

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愛爾蘭釀酒工藝的經典黑啤品牌健力士(Guinness)推出「健力士生啤無酒精版」(Guinness 0.0)！由愛爾蘭都柏林著名的聖詹姆士門酒廠釀製，釀酒師使用健力士生啤完全相同的天然原料水、大麥、啤酒花與酵母進行釀造。酒廠引入尖端的「冷過濾技術」，在不經熱力干擾的情況下溫和分離酒精，從而最大程度保留酒體的風味特質。「健力士生啤無酒精版」以440毫升罐裝形式推出（內置專利氮氣小球Widget），於指定零售點、超市和餐廳陸續發售。單罐建議零售價為港幣28元，四罐分享裝為港幣100元。
詳情：www.guinness.com

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健力士生啤 健力士生啤無酒精版 Guinness 0.0
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