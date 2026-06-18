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市場資訊
出版：2026-Jun-18 08:00
更新：2026-Jun-18 08:00

香港卡樂B 首推熱浪「金裝、銀裝盛事版」薯片

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卡樂B破天荒推出時尚與尊貴感兼具的「卡樂B熱浪香辣味薯片（金裝盛事版）」及「卡樂B熱浪香辣味薯片（銀裝盛事版）」
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卡樂B推出「卡樂B熱浪香辣味薯片（金裝盛事版）」及「卡樂B熱浪香辣味薯片（銀裝盛事版）」，大玩視覺美學，金裝盛事版「熱浪」散發耀眼奪目的尊貴氣派，耀眼金光與「熱浪」的火辣熱情互相輝映；而銀裝盛事版「熱浪」則展現前衛俐落的現代金屬感，充滿時尚個性。由即日至72日期間，於指定超市及便利店購買任何香港卡樂B產品#滿港幣$48*，即可免費獲贈銀裝盛事版熱浪薯片乙包（50克）。由71日起至716日期間，於指定超級市場及便利店購買任何香港卡樂B產品#滿港幣$48*，即可免費獲贈金裝盛事版熱浪薯片乙包（50克）。詳情請查閱Calbee FacebookInstagram及官方網站。
(*以單一交易計算) (#只適用於香港總代理四洲貿易有限公司代理之香港卡樂B產品)

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