《非人哉》「山海靈韻」全國巡迴快閃店 首度登陸上水廣場

由知名漫畫家一汪空氣創作、全網累計播放量突破數十億，並曾多次改編為超人氣動畫的四格漫畫《非人哉》，繼去年於上水廣場成功舉辦首個香港快閃企劃引發全城熱潮後，今年夏季宣佈強勢回歸！作為「山海靈韻」全國巡迴企劃的壓軸最終章，在北京、上海、成都、廣州及西安等各大城市巡迴後，《非人哉》．山海靈韻全國巡迴快閃店（香港站）由即日至7月5日登陸上水廣場2樓中庭，場內設全港首度曝光4米高的「好運蓮蓮版哪吒」巨型吹氣公仔，以及「山海靈韻」主題打卡裝置包括4大熱門角色「敖烈」、「九月」、「哮天」及「哪吒」。快閃店發售超過100款《非人哉》及《有獸焉》全新系列主題商品，更有限定盲盒、毛絨公仔、毛絨痛包等大量精品限時贈送及換領。作者「一汪空氣」老師將於6月21日（星期日）親臨香港舉辦見面簽名會。粉絲只需於6月20及21日在快閃店消費滿港幣120元，即可換領「作者簽名會號碼牌」一張，數量有限，換完即止。

《非人哉》憑藉現代爆笑日常重新演繹古典《山海經》神怪角色的獨特風格，深受讀者喜愛。今次「山海靈韻」將上水廣場中庭打造成充滿神話靈氣的打卡空間。場內最受矚目的絕對是高達4米的「好運蓮蓮版哪吒」巨型充氣公仔，完美還原漫畫中蓮藕化身的哪吒、自帶好運的萌爆造型，現場更設獨有「山海靈韻」主題打卡裝置包括4大熱門角色「敖烈」、「九月」、「哮天」及「哪吒」，讓大眾可以近距離拍照打卡，感受《非人哉》筆下獨有的神話日常世界。

《非人哉》作者「一汪空氣」老師將首度親臨香港與本港粉絲展開線下交流！不僅是《非人哉》自連載十年間首度在香港舉辦的官方簽名會，別具紀念意義，現場更有機會獲得作者親筆「TO簽」或簽繪資格。專場簽名會將於2026年6月21日（星期日）下午12時20分隆重舉行。於6月20及21日，粉絲只需於快閃店消費滿港幣120元，即可換領「作者簽名會號碼牌」一張，數量有限，換完即止。此外，由即日至6月19日，快閃店亦會發售限量禮包，當中包含了「TO簽邀約卡」獲得作者為其親筆寫上的專屬姓名及溫馨祝福，將這份十年一遇的珍貴記憶永久收藏！

香港站限定主題周邊 解鎖多重購物特典及打卡活動

《非人哉》香港快閃店現正登陸，發售多款《非人哉》及《有獸焉》主題精品，包括巡迴系列、絕版人氣款式及近期大獲好評的「新世紀」系列周邊；現場更設獨家購物特典，於快閃店消費滿指定金額即送「山海靈韻」及「新世紀」限定主題精品。活動期間，前往快閃現場打卡、追蹤《非人哉》及上水廣場之官方帳號並分享至個人社交平台，即可免費獲得「非人哉×小鸚鵡BEBE聯名系列貼紙」1張。

COSER 只要 Cosplay《非人哉》或《有獸焉》的任意角色，即可免費領取「非人哉新世紀陶瓷杯墊」1個。歡迎各路粉絲化身最愛角色，加入這場熱鬧的幻想盛會！