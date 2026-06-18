豐澤「豐癲至Dope價」邁向第3週 「至Dope教父」Brian宣傳片曬Rap功 孖「準人夫」邱士縉及「香港鋼門」葉鴻輝Rap爆豐澤「最抵撐」

多年來一直照顧港人生活所需的屈臣氏集團旗下豐澤，最近夥拍「至Dope教父」李凱賢（Brian）為大家揭開震撼全城的限時優惠，包括「豐癲至Dope價」及「聰豐品牌週」，而「每週最抵撐推介」更即將踏入第3週，繼續為大家帶來低至36折的激抵優惠。除此之外，豐澤亦啟動最大規模的服務升級計劃，包括全新「12雙送」極速送貨，最快即日落單，即日送達；以及「30日包退包換」售後服務，從驚喜至抵價、極速送貨服務，到堅守售後承諾，實踐「信豐澤，最抵撐」的承諾，為本地電器零售樹立新標杆！

Brian、Stanley、葉鴻輝一拍即合 提早收工 為隆重其事，豐澤除了邀請「至Dope教父」Brian大曬最強Rap功，更請來最近憑精品劇《COURT!》獲網友力撐的「準人夫」邱士縉（Stanley）；以及全城齊撐的香港運動員、素有「英雄輝」美譽的「香港鋼門」葉鴻輝，強勢加盟最新宣傳片，與Brian同聲高呼：「信豐澤，撐豐澤！」型英帥兼備。宣傳片一出已在各大社交平台洗版，尤其是Brian化身「至Dope Sales」的一段「豐澤Rap」：「買電器一定係要去豐澤因為實在太多選擇；性價比高人幾格隨時賺盡至dope價」更獲網友激讚夠洗腦！Brian說：「首先要多謝填詞的Billy Choi與監製一丁，第一次看到是已覺得有趣又有型，絕對值得著兩條褲聽，超Dope！今次跟Stanley與阿輝合作很開心，大家一拍即合，甚至可以提早收工，Dope！」

Brian表示首次跟豐澤合作相當開心，一來自己是忠實客戶，二來豐澤是能夠代表香港的品牌。他說：「我最欣賞豐澤明碼實價，從小到大也覺得『信豐澤 香港風格』是真理！而且我有潮牌生意，深明要對產品有信心才能向客人推介，豐澤的電器全部都是信心保證，『豐癲至Dope價』更是全城至抵，所以今次做Sales零難度。」 零售經驗十足的Brian更即場為Stanley與葉鴻輝物色合適的電器產品：「阿輝身形Fit爆又好動，送上直立式吸塵機便最好不過，讓他可以型爆吸塵！至於即將結婚的Stanley，禮物當然要打孖上，我認為吸塵機械人與空氣清新機頗適合他跟Alina，有機械人幫手吸塵可以減少嗌交機會；空氣清新機有送風及放濕功能，放在睡房內令兩夫妻的夜生活更加舒適，可以集中精力造人！」「愛妻號」Brian更大方傳授夫妻相處之道：「正所謂『Happy Wife，Happy Life』！買電器一定要問老婆意見，然後自己埋單；要謹記『老婆永遠是對的』，這樣便能開心幸福地生活一輩子！」

同樣首次跟豐澤合作的Stanley，大讚品牌「港味」十足，尤其是Brian的「豐澤Rap」更是同聲同氣，充滿共鳴！他說：「很久以前跟Brian在劇集上合作過，想不到他仍然記得，而且跟他開工總是歡樂滿滿，他會令現場氣氛變得輕鬆，絕對是值得學習的前輩。至於第一次跟香港鋼門葉鴻輝合作，感覺很神奇，因為我小學時是先學踢波，發現足球天份不高才轉打籃球，想不到如今有機會跟足球員拍攝！」 與年底成為人夫的Stanley，原來早已將Brian提及的秘訣活學活用，凡事以未婚妻Alina馬首是瞻。他說：「買電器多數是Alina話事，我負責埋單便可！拍攝時已看中了吸塵機械人與洗碗碟機，建議各位準人夫提早入手，可以免卻很多不必要的煩惱！」向來重視承諾的Stanley，最欣賞豐澤的「30日包退包換」售後服務，並說：「對消費者來說，店舖的售後服務至關重要，因為電器並非消耗品，大家也希望襟用，所以有壞包換才是負責任的態度，豐澤更將更換及退款服務期限由15日延長至30日，令大家買得安心又放心，就如真男人一樣！」

感激MIRROR隊友沿途互撐 劇透《COURT!》有機開第二季 身為MIRROR中的「大表哥」，Stanley感謝一班兄弟沿途「互撐」，婚禮也獲三位好兄弟力撐擔任伴郎與兄弟團，令他不勝感激！他說：「我不敢自稱好抵撐，因為愛護是雙向的，可能我在團隊中較多擔任照顧者的角色，我對人好，別人自然會對我好，所以多謝各位兄弟與Fans一直以來錫我、撐我！尤其是《COURT!》出街後，『方官』經常與網友互動，看到大家紛紛集氣開拍第二季，相當感動，可以輕輕向大家透露，其實銀河映像還有兩個單元可以拍，只要再建立多一個單元，大有機會開拍第二季，自己也相當期待，如果能夠再以『方官』的身份審案給大家看，當然是我的榮幸！」

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至於葉鴻輝直言由球場走入拍攝現場，更可以跟Brian與Stanley合作，感覺奇妙！他說：「我閒時也有看Brian的網上短片，想不到可以看真人表演，真的超級搞笑！Stanley亦很友善，我也知道MIRROR深受全港女士歡迎，所以我沒有跟女性朋友透露過會跟Stanley合作，以免她們嚷著要來探班！」葉鴻輝更自認是豐澤熟客，最欣賞全新「12雙送」極速送貨服務，恍如為訓練與比賽行程滿檔的自己度身訂造一樣，方便快捷！他說：「豐澤於全港有近60間門巿，遍佈港九新界，記得之前到豐澤買電視時，店員會細心聆聽我的實際需要，再細心講解產品優點；顧客更可透過WhatsApp與豐澤門市專員一對一對話，即使足不出戶，亦可獲得支援！除了真人服務好，豐澤升級的『30日包退包換』售後服務是有膊頭、有承擔的表現，重視客人的要求，絕對跟香港運動員一樣抵撐！」