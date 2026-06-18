「跳摘星空」球鞋設計比賽2026圓滿舉行 逾5,000中小學生參與 融合創意與科技共繪學生夢想步伐 首度引入AI工具 跨界別評審與公眾投票擴大社會參與

以小說角色為起點 讓學生用設計說出共融故事

由香港教育大學（教大）特殊需要與融合教育研究所、特殊教育需要融合運動學院 (iSE) 及共學慈善基金聯合主辦的中小學「跳摘星空」球鞋設計比賽2026頒獎典禮暨得獎作品展覽，已於2026年6月18日圓滿舉行。比賽以「融合創意與科技，共繪學生夢想步伐」為主題，作品收集及評審過程歷時三個月，吸引全港超過150間中小學、逾5,000位學生參與，反應熱烈，展示教育界、學界及社會各界對消除標籤、促進共融的共同承擔。

是次比賽涵蓋普通學校及特殊學校，跨越學界、社福機構及企業品牌，以創意行動實踐共融價值。參賽學生以手繪及AI設計方式，為共融主題小說《跳摘星空》中的角色設計「專屬戰靴」。小說插畫中人物所穿的球鞋刻意留白，由學生填上顏色與故事，讓作品成為對共融、多元理解及彼此支持的視覺呈現。

首度引入AI設計工具 以科技語言推動共融理解

活動首度引入人工智能（AI）設計工具，讓學生以嶄新科技語言表達對特殊教育需要（SEN）同學的支持，開創香港共融教育推廣的新模式。透過將AI融入創作過程，比賽不但鼓勵學生發揮想像力，亦呼應教育界積極探索AI融入課堂、提升學生科技素養的趨勢，讓科技成為促進同理心、表達關懷及連結不同學習需要學生的工具。

跨界別評審及公眾投票 擴大共融教育接觸面

比賽邀得來自教育界、科技界、創意產業及原著小說創作團隊組成跨界別評審團，包括教大特殊需要與融合教育研究所執行所長冼權鋒教授、特殊教育需要融合運動學院教學發展總監歐世怡女士、Preface教育總監劉倩彤、獅子會何德心小學副校長鍾熙信先生、電光石火工作室創辦人，以及原著小說《跳摘星空》的作者、插畫師及英文譯者。