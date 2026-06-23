第三屆「狄恆責任型企業獎」今舉行啟動禮 並開始接受報名 慶祝狄恆神父百歲誕辰　以「道德致勝」為主題 引領大灣區企業可持續發展

第三屆「狄恆責任型企業獎」（狄恆獎）由和富社會企業、澳門利氏學社及聖若瑟大學合辦，並由聖若瑟大學商學及法律學院「可持續商業實驗室」協辦。獎項由2026年6月16日起接受申請，並同日假聖若瑟大學鮑思高禮堂舉行啟動禮。標誌著這項跨地域企業責任平台進入全新里程。為紀念狄恆神父（Fr. Alfred Deignan S.J.）百歲誕辰，第三屆狄恆獎以「道德致勝」（The Ethical Edge）為主題，旨在表彰香港及澳門少於100人的中小企業在競爭激烈的環境中，以道德原則為核心競爭優勢，實現商業成功與社會責任的完美結合。

指導委員會主席羅世範博士在啟動禮上，指出今年適逢正值狄恆神父（Fr. Alfred Deignan S.J.）百歲誕辰，舉辦「狄恆獎」意義尤其深遠，更是對其一生奉獻於教育及社會責任的致敬。他強調：「今年以『道德致勝』為主題，正是希望在AI時代延續狄恆神父的理念，讓企業領袖理解真正的領導力來自於內心的道德與對他人的關懷。」他表示，雖然中小企業的資源較少，但多元的背景及更直接的營商模式更有利投入時間或專業知識去參與企業慈善，貢獻社會。 澳門聖若瑟大學副校長羅亞力教授強調，在當今複雜的商業環境中，負責任的資訊傳播扮演著至關重要的角色。他表示「資訊正不斷被傳播，我們無法確定哪些是正確或錯誤的，而這類討論對於中小型企業生態系統而言，變得非常、非常重要。」

今年的獎項評審將甄選出港澳區各三間優秀中小企業，以加強其在市場中的聲譽及社會影響力。報名截止日期定於11月2日，參賽者可在這段期間踴躍報名。狄恆獎指導委員會委員及香港區初審首席評審方奕展先生亦分享道：「作為華仁書院校友，我深受狄恆神父的教導所啟發。他強調教育不僅要培養知識，更要塑造品格與服務他人的精神。」他更強調在狄恆獎的平台上，我們希望推動「Do Well, Do Good」的信念，致力推動企業在追求卓越的同時，創造社會價值，實現和富信念「人和家富，民和國富」。

為了深化企業責任意識，聖若瑟大學商學及法律學院將透過「可持續商業實驗室」協辦多個有關道德、企業問責和責任的專題工作坊與研討會，讓公司機構增加對典範實務的認識。在啟動禮完結後，大會安排了一場有關人工智能時代的人文治理的專題講座，分別由第二屆香港金獎得獎者：超級食物科技公司 Meat the Next 聯合創辦人陳家銘先生及澳門銅獎得獎者：環保材料品牌「茶甡」（Chazence）創辦人蕭啟東先生，並由聖若瑟大學商學及法律學院副教授李頴芝博士出任主持人，共同探討「AI時代的人文管理」這個議題 ，為大灣區的未來發展提供了有力的思考。

在講座中，陳家銘和蕭啟東不僅分享了他們在創業過程中的經驗，還探討了在AI時代如何確保商業行為的倫理性和可持續性。他們指出，AI的快速進步帶來了無數機遇，但同時也伴隨著道德和治理的重大挑戰，如信任問題和對人類發展的影響。陳家銘提到，企業在追求利潤的同時，必須將社會責任放在首位，這樣才能在激烈的市場競爭中立於不敗之地。李頴芝博士亦強調，未來的學生必須具備跨學科的分析能力，並重視人文關懷與倫理思考，這將是面對AI挑戰的重要能力。

為了與這次盛會相呼應，於2026年7月20日即將出版的新書《Responsible Entrepreneurship in Action： A Case Study of Deignan Award Laureates》將深入分析歷屆獲獎企業的成功案例，為大灣區的企業提供實證參考與實踐啟示。這本書通過對金獎和優秀獎獲得者的十八次深入訪談，展現了在當前環境下負責任的企業精神及其在實踐中的應用。該書的雙區視角使得對比分析成為可能，推進了對嵌入文化的創業倫理的學術討論。書中提供的具體實例和背景資料，將為讀者理解企業如何在新時代平衡創新與倫理提供寶貴的參考。