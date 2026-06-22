巫筆批改突破30萬篇作文　服務逾400間中小學　配合《中小學數字教育發展藍圖》推動全校數字化轉型

巫筆2026成果發佈會 —「『筆』耕有道：AI 賦能下的語文教學新常態」吸引近200 名教師及教育界領袖無懼風雨、線上線下參加

教育局於6月17日公布《中小學數字教育發展藍圖》，為全港中小學推動數字教育及人工智能教育提供清晰方向，並提出「培育兼具數字素養與人文關懷精神的人才」、「加強教師培訓，推動教育數字化轉型」、「優化基建配套，建立智慧校園」及「推動跨界別協作，共建數字教育生態」四大重點。人工智能正快速進入學校與家庭，教育界一方面看見即時回饋、個人化學習與教師減負的機遇，另一方面亦面對工具分散、缺乏專科準則、難以整合校本數據及不當使用的挑戰。

由教育專業出發的AI寫作批改及教學數據平台「巫筆」今日宣布，平台累積批閱作文已突破30萬篇，服務逾400間中小學；在今日舉行的2026 成果發佈會 —「『筆』耕有道：AI 賦能下的語文教學新常態」，吸引近200 名教師及教育界領袖無懼風雨參加；巫筆並於今年新增「2026 DSE巫筆衝刺月」，以全港同題寫作數據協助學校及早掌握學生能力落點，推動數據領導教學，提升教師與學生的評估素養。由中文學科起步，巫筆逐科深耕，逐步把成熟的科本教學經驗擴展至更多學習領域；據團隊提供資料，中文、英文、中國文學已投入服務，中國歷史、數學及其他科目亦陸續測試及研發中，長遠目標是為學校提供一站式、多學科、可持續擴展的AI教學及數據支援，協助學校在不需同時選用多個零散供應商的情況下，推動全校規模的數字化轉型。

數據領導教學：從單一校內分數走向全港常模 「巫筆衝刺月」面向2026 DSE考生，學生於平台完成指定寫作題目並上載作文，系統即時生成個人評估報告，校方則可取得整體表現概覽。活動錄得逾18,000名學生報名參與；以全港約58,000名DSE報考人數規模作參照，有助建立更具代表性的跨校能力常模，讓教師不再只依賴單一校內分數，而能更早掌握學生在全港同儕中的真實強弱位置。 透過作文排位、能力指標、常犯錯誤、強項分析及DSE等級落點預測，巫筆協助教師及早識別邊緣個案，制定最後衝刺階段的拔尖補底策略。數據不只是呈現成績，更能回到課堂，支援教師精準識別個別學生的學習差異與取材落差，調整教學重點、設計跟進活動及作出更具證據基礎的專業判斷。同時，透過自適應學習（Adaptive Learning）與個人化學習（Personalised Learning）的機制，讓每位學生都能獲得最切合自身需要的練習與補位支援，提升學習機會的公平性。

回應數字教育藍圖：由單一工具走向全校AI教學支援 《中小學數字教育發展藍圖》強調，學校需要在課程、教師專業、智慧校園及跨界別協作層面整體推動數字教育。巫筆相信，學校推動AI教育的關鍵，不只是引入一件工具，而是建立可落地、可管理、可持續擴展的學科支援系統，讓AI真正服務學、教、評。 巫筆由2023年開始已經服務中文教育學界，從中文寫作批改開始，累積科本評核、教師回饋及教學數據經驗；在此基礎上，平台正以「學科深耕、逐科擴展」為策略，逐步支援更多學科。巫筆期望成為學校的一站式AI教學伙伴，協助校長及教師以同一套專業、可信、受控的平台架構，連繫不同學科的學習數據與教學跟進，減少重複採購與多平台管理負擔，讓學校更有系統地落實全校數字教育規劃。

深耕教學、專科平台 AI建議、教師把關 面對坊間大量泛用AI工具湧現，巫筆堅持以教育專業及科本教學為核心，並非單純以科技功能取勝，而是把評核準則、寫作教學流程、校本需要及教師專業判斷整合到平台設計之中。巫筆提供逐句批改、詳細評語、整體報告及班級／級本能力分析，協助教師把大量寫作回饋轉化為可閱讀、可比較、可跟進的教學證據。 巫筆創辦人鄭樂之表示：「真正有價值的教育科技，不是取代老師判斷，而是讓老師更快看見學生需要甚麼、下一步應教甚麼。AI可以減少因時間、資源與回饋速度造成的學習差異，但它必須承認自身限制，並在教師把關、專業準則及受控環境下使用。」

隨著AI進入課室，教師角色並不會被削弱，而會進一步轉型為學習設計者、數據詮釋者與評估引導者。巫筆將繼續以「AI建議、教師主導」為原則，與教育工作者共同建立可信、可控、可落地的AI教學模式。

呼籲家長更需要及早擁抱稀鬆平常的改變 巫筆亦呼籲家長以開放而審慎的態度看待AI。正如投影機及PowerPoint的普及，曾經把以板書為主的課堂帶進新的呈現方式；今天AI進入學習場景，同樣會逐步成為稀鬆平常而深刻的改變。關鍵並非阻止學生接觸AI，而是協助他們學會在正確、受控及具教育專業支援的環境中使用AI。 鄭樂之補充：「家長不需要恐懼AI，也不應把AI當成無限制的捷徑。AI最有意義的用途，是讓每個學生都能更快得到方向清晰的回饋，讓家長更了解子女學習進度，讓老師有更多時間做真正需要人的教學與陪伴。」

與老師、家長同行 推動個人化學習支援 為把AI學習支援由課室延伸至家庭，巫筆正致力推動面向家長的個人化學習工具，讓更多家庭能以具教育專業加持的方式了解子女學習狀況，並按學生能力、需要與進度作出跟進。巫筆期望透過學校、家長及專業平台三方協作，讓AI真正成為減少學習差異、支援個別需要及提升學習自信的工具。 巫筆亦誠邀中、小學參與合作及試行計劃，提供教師培訓及覆蓋全校的全面AI 支援，善用巫筆團隊經驗提供意見，目標是與教育界共進、跨界合作。小學階段是建立語文基礎、寫作習慣與反思能力的關鍵時期；透過及早建立個人化回饋與校本學習數據，教師可更有效照顧不同學生需要，並為日後中學階段的語文學習奠定長線基礎。其他學科亦是同樣道理。透過數據更清晰了解每位學生的強弱位置，讓教師能更有把握地照顧個別學習差異，確保每一位學生都能獲得最需要的資源與支援。