熱門搜尋:
2026世界盃 車Cam直擊 網上熱話 結業潮 伊波拉病毒 新店關注組 C觀點 海瑅灣I 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
市場資訊
出版：2026-Jun-22 15:50
更新：2026-Jun-22 15:50

巫筆批改突破30萬篇作文　服務逾400間中小學　配合《中小學數字教育發展藍圖》推動全校數字化轉型

分享：
巫筆2026成果發佈會 —「『筆』耕有道：AI 賦能下的語文教學新常態」吸引近200 名教師及教育界領袖無懼風雨、線上線下參加 10

巫筆2026成果發佈會 —「『筆』耕有道：AI 賦能下的語文教學新常態」吸引近200 名教師及教育界領袖無懼風雨、線上線下參加

adblk4

教育局於6月17日公布《中小學數字教育發展藍圖》，為全港中小學推動數字教育及人工智能教育提供清晰方向，並提出「培育兼具數字素養與人文關懷精神的人才」、「加強教師培訓，推動教育數字化轉型」、「優化基建配套，建立智慧校園」及「推動跨界別協作，共建數字教育生態」四大重點。人工智能正快速進入學校與家庭，教育界一方面看見即時回饋、個人化學習與教師減負的機遇，另一方面亦面對工具分散、缺乏專科準則、難以整合校本數據及不當使用的挑戰。

adblk5

由教育專業出發的AI寫作批改及教學數據平台「巫筆」今日宣布，平台累積批閱作文已突破30萬篇，服務逾400間中小學；在今日舉行的2026 成果發佈會 —「『筆』耕有道：AI 賦能下的語文教學新常態」，吸引近200 名教師及教育界領袖無懼風雨參加；巫筆並於今年新增「2026 DSE巫筆衝刺月」，以全港同題寫作數據協助學校及早掌握學生能力落點，推動數據領導教學，提升教師與學生的評估素養。由中文學科起步，巫筆逐科深耕，逐步把成熟的科本教學經驗擴展至更多學習領域；據團隊提供資料，中文、英文、中國文學已投入服務，中國歷史、數學及其他科目亦陸續測試及研發中，長遠目標是為學校提供一站式、多學科、可持續擴展的AI教學及數據支援，協助學校在不需同時選用多個零散供應商的情況下，推動全校規模的數字化轉型。

adblk6

數據領導教學：從單一校內分數走向全港常模

「巫筆衝刺月」面向2026 DSE考生，學生於平台完成指定寫作題目並上載作文，系統即時生成個人評估報告，校方則可取得整體表現概覽。活動錄得逾18,000名學生報名參與；以全港約58,000名DSE報考人數規模作參照，有助建立更具代表性的跨校能力常模，讓教師不再只依賴單一校內分數，而能更早掌握學生在全港同儕中的真實強弱位置。

透過作文排位、能力指標、常犯錯誤、強項分析及DSE等級落點預測，巫筆協助教師及早識別邊緣個案，制定最後衝刺階段的拔尖補底策略。數據不只是呈現成績，更能回到課堂，支援教師精準識別個別學生的學習差異與取材落差，調整教學重點、設計跟進活動及作出更具證據基礎的專業判斷。同時，透過自適應學習（Adaptive Learning）與個人化學習（Personalised Learning）的機制，讓每位學生都能獲得最切合自身需要的練習與補位支援，提升學習機會的公平性。

adblk7
巫筆2026成果發佈會 —「『筆』耕有道：AI 賦能下的語文教學新常態」吸引近200 名教師及教育界領袖無懼風雨、線上線下參加 2 巫筆2026成果發佈會 —「『筆』耕有道：AI 賦能下的語文教學新常態」吸引近200 名教師及教育界領袖無懼風雨、線上線下參加 1 巫筆2026成果發佈會 —「『筆』耕有道：AI 賦能下的語文教學新常態」吸引近200 名教師及教育界領袖無懼風雨、線上線下參加 7 巫筆2026成果發佈會 —「『筆』耕有道：AI 賦能下的語文教學新常態」吸引近200 名教師及教育界領袖無懼風雨、線上線下參加 6 巫筆2026成果發佈會 —「『筆』耕有道：AI 賦能下的語文教學新常態」吸引近200 名教師及教育界領袖無懼風雨、線上線下參加 5 巫筆2026成果發佈會 —「『筆』耕有道：AI 賦能下的語文教學新常態」吸引近200 名教師及教育界領袖無懼風雨、線上線下參加 3 巫筆2026成果發佈會 —「『筆』耕有道：AI 賦能下的語文教學新常態」吸引近200 名教師及教育界領袖無懼風雨、線上線下參加 4

回應數字教育藍圖：由單一工具走向全校AI教學支援

《中小學數字教育發展藍圖》強調，學校需要在課程、教師專業、智慧校園及跨界別協作層面整體推動數字教育。巫筆相信，學校推動AI教育的關鍵，不只是引入一件工具，而是建立可落地、可管理、可持續擴展的學科支援系統，讓AI真正服務學、教、評。

巫筆由2023年開始已經服務中文教育學界，從中文寫作批改開始，累積科本評核、教師回饋及教學數據經驗；在此基礎上，平台正以「學科深耕、逐科擴展」為策略，逐步支援更多學科。巫筆期望成為學校的一站式AI教學伙伴，協助校長及教師以同一套專業、可信、受控的平台架構，連繫不同學科的學習數據與教學跟進，減少重複採購與多平台管理負擔，讓學校更有系統地落實全校數字教育規劃。

adblk8

深耕教學、專科平台   AI建議、教師把關

面對坊間大量泛用AI工具湧現，巫筆堅持以教育專業及科本教學為核心，並非單純以科技功能取勝，而是把評核準則、寫作教學流程、校本需要及教師專業判斷整合到平台設計之中。巫筆提供逐句批改、詳細評語、整體報告及班級／級本能力分析，協助教師把大量寫作回饋轉化為可閱讀、可比較、可跟進的教學證據。

巫筆創辦人鄭樂之表示：「真正有價值的教育科技，不是取代老師判斷，而是讓老師更快看見學生需要甚麼、下一步應教甚麼。AI可以減少因時間、資源與回饋速度造成的學習差異，但它必須承認自身限制，並在教師把關、專業準則及受控環境下使用。」

adblk9

隨著AI進入課室，教師角色並不會被削弱，而會進一步轉型為學習設計者、數據詮釋者與評估引導者。巫筆將繼續以「AI建議、教師主導」為原則，與教育工作者共同建立可信、可控、可落地的AI教學模式。

香港中文大學中國語言及文學系系主任潘銘基教授於「巫筆成果發佈會」進行專題講座，表示教育工作者需要把握新工具所帶來的可能，同時保持靈活應變。運用AI，多去理解學生、啟發學生 2 香港中文大學中國語言及文學系系主任潘銘基教授於「巫筆成果發佈會」進行專題講座，表示教育工作者需要把握新工具所帶來的可能，同時保持靈活應變。運用AI，多去理解學生、啟發學生 1 巫筆創辦人鄭樂之致謝香港中文大學中國語言及文學系系主任潘銘基教授於「巫筆成果發佈會」進行專題講座 巫筆創辦人鄭樂之 巫筆創辦人鄭樂之向「平行分享時段」的教師嘉賓致謝 1

呼籲家長更需要及早擁抱稀鬆平常的改變

巫筆亦呼籲家長以開放而審慎的態度看待AI。正如投影機及PowerPoint的普及，曾經把以板書為主的課堂帶進新的呈現方式；今天AI進入學習場景，同樣會逐步成為稀鬆平常而深刻的改變。關鍵並非阻止學生接觸AI，而是協助他們學會在正確、受控及具教育專業支援的環境中使用AI。

鄭樂之補充：「家長不需要恐懼AI，也不應把AI當成無限制的捷徑。AI最有意義的用途，是讓每個學生都能更快得到方向清晰的回饋，讓家長更了解子女學習進度，讓老師有更多時間做真正需要人的教學與陪伴。」

adblk10

與老師、家長同行  推動個人化學習支援

為把AI學習支援由課室延伸至家庭，巫筆正致力推動面向家長的個人化學習工具，讓更多家庭能以具教育專業加持的方式了解子女學習狀況，並按學生能力、需要與進度作出跟進。巫筆期望透過學校、家長及專業平台三方協作，讓AI真正成為減少學習差異、支援個別需要及提升學習自信的工具。

巫筆亦誠邀中、小學參與合作及試行計劃，提供教師培訓及覆蓋全校的全面AI 支援，善用巫筆團隊經驗提供意見，目標是與教育界共進、跨界合作。小學階段是建立語文基礎、寫作習慣與反思能力的關鍵時期；透過及早建立個人化回饋與校本學習數據，教師可更有效照顧不同學生需要，並為日後中學階段的語文學習奠定長線基礎。其他學科亦是同樣道理。透過數據更清晰了解每位學生的強弱位置，讓教師能更有把握地照顧個別學習差異，確保每一位學生都能獲得最需要的資源與支援。

adblk11

關於巫筆

「巫筆」是一款由教育專業驅動的AI寫作批改及教學數據平台，獲香港中文大學、香港理工大學及香港科技園等支持研發，致力以科技提升學習體驗。平台由中文寫作批改起步，功能涵蓋作文批改、範文製作、逐句評語、整體報告、能力分析及個人化回饋等，並逐步擴展至更多學科；據巫筆團隊提供資料，中文、英文、中國文學已投入服務，中國歷史、數學及其他科目亦陸續測試及研發中。巫筆已累積批閱逾30萬篇作文，服務逾400間中小學，並將繼續與學校、教師及家長同行，推動可信、專業、受控的一站式AI教育應用。

adblk12

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務