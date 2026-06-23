DREYER’S® 皇牌雪糕系列家庭裝 全新「呂宋芒果」登場

盛夏將至，熱浪逼人，DREYER’S®再度與殿堂級天后 Sammi 鄭秀文攜手合作，以「The Taste that Moves · 一嚐心動」為主題，讓滋味昇華，推出DREYER’S® 皇牌家庭裝雪糕 全新口味——「呂宋芒果」。嚴選呂宋芒果，將其天然濃郁果香融入幼滑雪糕之中，並配以豐富果肉，將亞熱帶的甜美與熱情完美呈現，為炎炎夏日帶來一場層次豐富、驚喜滿載的果漾盛宴。即日起，DREYER’S® 皇牌家庭裝雪糕 全新口味「呂宋芒果」已於各大超級市場陸續上架! 銷售點：百佳超級市場、惠康超級市場及各大超市!

建議零售價：HK$50.9

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