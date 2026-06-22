生產力學院創科教育年度盛事 「創科遊學 玩轉暑假 2026」七月盛大啟幕 「全民AI 共創智慧未來」為主題 攜手師生、家長及企業共育未來創科人才

隨著人工智能（AI）快速發展，AI素養已成為未來技能核心 。為配合政府推動AI普及和培訓人才策略，香港生產力促進局（生產力局）轄下生產力學院精心策劃的創科教育年度旗艦盛事——「創科遊學 玩轉暑假 2026」，將於今年7月3日（星期五）及7月4日（星期六）假九龍塘生產力大樓隆重舉行。 本年度活動以「全民AI 共創智慧未來」為主題，聚焦AI的普及教育與新一代賦能，全方位帶領公眾從校園到日常生活，探索AI奇妙世界，費用全免。
活動一向深受學界及公眾歡迎，回顧去年盛況，反應相當熱烈，索取入場券的人數高達4,500人，各個預約的 STEAM 工作坊及講座更早早滿額。延續去年的創科熱潮，本屆「創科遊學 玩轉暑假 2026」規模將更勝從前，一連兩日舉辦超過60項精心設計的 STEAM 活動、沉浸式互動體驗區、創科工作坊及生產力局導賞團，將未來技能（FutureSkills）轉化為觸模得到的實踐體驗，啟發下一代的創新思維與數碼素養。歡迎全港學生、家長、教育工作者及企業代表親臨參與，一同擁抱AI浪潮，共同培育新型創科人才。
年度創科盛事四大精彩亮點：
60+項創科教育活動與創客工作坊： 涵蓋一系列啟發性體驗，包括結合航空科技與夢想的「小小機師科技啟蒙營」、激發空間思維的「360尋寶之旅」及「創客DIY工作坊」；同時更將科技引入人文領域，推出「人工智慧與藝術的邂逅」與「AI故事藝術教育」，讓參加者體驗AI在文化與創意產業的無限潛能。
沉浸式科技互動體驗區： 現場設有多個極具啟發性與娛樂性的對戰及體驗項目，包括考驗手腦協調的「SKYROX 無人機障礙體驗」、充滿科幻感的「AI 機械人劍擊對戰」，以及揉合歷史與現代科技的「AI 穿越時空：與古人共創智慧」，讓大小朋友在遊戲中領略AI的多元面貌。
寓教於樂的創科攤位與網絡安全教育： 特設多元化的創科互動攤位，讓公眾在輕鬆的氛圍下認識前沿科技教育，並增進在數碼時代不可或缺的網絡安全知識。
生產力局專屬導賞團（探索新質生產力）： 為配合特區政府推動工業轉型與科技創新，本屆活動特別開放生產力局多個核心展館，包括引領本地企業邁向智能製造的「新質生產力展館」，讓學生、家長及企業代表見證香港創科與新型工業化的實際應用與未來藍圖。
作為香港創科培育的搖籃之一，生產力學院致力推動「未來技能」的普及。無論是為孩子規劃暑期科技啟蒙的家長、尋求創新教學靈感的教育工作者，抑或希望藉助數碼轉型提升競爭力的小中企與企業代表，均能在此盛事中汲取靈感及實用知識。
活動現已接受公眾免費網上預約登記。名額有限，額滿即止。
「創科遊學 玩轉暑假 2026」活動詳情：
日期及時間：
2026年7月3日（星期五） 10:30 – 17:30
2026年7月4日（星期六） 10:00 – 17:30
地點： 香港九龍達之路78號生產力大樓（港鐵九龍塘站C1出口）
費用： 全免
活動對象： 全港中小學生、青年、家長、教育工作者、企業代表及創科愛好者
登記網址： https://campaigns.hkpc.org/zh-hk/2026-summer-teched-fest