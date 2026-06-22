生產力學院創科教育年度盛事 「創科遊學 玩轉暑假 2026」七月盛大啟幕 「全民AI 共創智慧未來」為主題 攜手師生、家長及企業共育未來創科人才

隨著人工智能（AI）快速發展，AI素養已成為未來技能核心 。為配合政府推動AI普及和培訓人才策略，香港生產力促進局（生產力局）轄下生產力學院精心策劃的創科教育年度旗艦盛事——「創科遊學 玩轉暑假 2026」，將於今年7月3日（星期五）及7月4日（星期六）假九龍塘生產力大樓隆重舉行。 本年度活動以「全民AI 共創智慧未來」為主題，聚焦AI的普及教育與新一代賦能，全方位帶領公眾從校園到日常生活，探索AI奇妙世界， 費用全免 。

活動一向深受學界及公眾歡迎，回顧去年盛況，反應相當熱烈，索取入場券的人數高達4,500人，各個預約的 STEAM 工作坊及講座更早早滿額。延續去年的創科熱潮，本屆「創科遊學 玩轉暑假 2026」規模將更勝從前，一連兩日舉辦超過60項精心設計的 STEAM 活動、沉浸式互動體驗區、創科工作坊及生產力局導賞團，將未來技能（FutureSkills）轉化為觸模得到的實踐體驗，啟發下一代的創新思維與數碼素養。歡迎全港學生、家長、教育工作者及企業代表親臨參與，一同擁抱AI浪潮，共同培育新型創科人才。