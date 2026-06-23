和富領袖網絡二十周年慶典暨第十五屆總會幹事會就職禮順利完成 首度加盟聯合國大學AI全球網絡　接聯大灣區與一帶一路

培育大專青年領袖二十年、校友網絡逾萬人的和富領袖網絡（Wofoo Leaders’ Network, WLN），於2026年6月22日順利舉行「和富領袖網絡二十周年慶典暨第十五屆和富領袖網絡總會幹事會就職禮」。活動以「螢耀廿載，薪火相傳，共融未來」為主題，回顧WLN二十年來培育具家國情懷與國際視野青年領袖的成果，並公佈一連串銜接國家「十五五」規劃及特區《青年發展藍圖》的新策略。 是次慶典匯聚本地、內地及海外學生幹事、合作院校及機構嘉賓、校友代表等，並由政制及內地事務局副局長胡健民先生 MH，JP、中聯辦青年工作部二級巡視員崔峰先生、及香港人才服務辦公室總監陳海勁先生同時線上線下擔任主禮嘉賓，共同見證WLN邁向國際化、科技賦能及跨地域青年共融的新里程。

和富領袖網絡由和富社會企業創辦，紮根香港，致力凝聚大專生推動社會創新及服務。過去二十年，WLN積極推動兩地青年深度共融，並持續有在港就讀的內地及海外學生擔任骨幹幹事，實踐多元文化協作。至今，WLN已協助逾百位內地與海外留學生融入本地社區、建立歸屬感，並與香港青年一同以行動回應社會需要。

加入聯合國大學AI全球網絡 推動「AI + 青年賦能」及智慧社創 站在二十周年的重要節點，WLN公佈未來三大發展藍圖，全面強化香港作為「國際高端人才集聚高地」的青年培育角色。其中，WLN已正式成為「聯合國大學AI全球網絡」（UNU AI Global Network）的一員，並啟動「AI + 青年賦能」及「AI + 社會創新」雙軸計劃。 透過有系統地引導青年領袖運用人工智能、大數據等前沿科技，WLN鼓勵青年結合五大正向價值觀，跳出傳統義工服務框架，探索應對人口老齡化、精準扶貧、綠色低碳等社會痛點的創新方案。WLN亦重點培育青年的數位素養與「新質生產力」，為香港建設國際創新科技中心注入具人文關懷的青年動能。

首設澳門分會 拓展大灣區、東盟及一帶一路青年交流 善用香港「背靠祖國、聯通世界」的優勢，澳門聖若瑟大學（University of Saint Joseph, USJ）已正式加盟成為WLN首支香港境外分會，未來將以跨境大專協作深化大灣區青年互聯互通。 同時，WLN將與ASEAN Youth Organization建立緊密合作，帶領學生走進東盟地區；並自2025年起遠赴哈薩克進行實地考察，計劃於2027年前往烏茲別克等「一帶一路」中亞核心國家，為本地青年搭建多維度國際體驗平台，培育具家國情懷、全球視野與社會責任的新世代領袖。

「A Better World Summit」凝聚本地、內地及海外青年力量 本地實踐方面，WLN將以一系列社區及文化活動作為前奏，導向新學年舉行的第二屆「A Better World Summit」。高峰會承接今年3月的成功經驗，積極配合特區《青年發展藍圖》及香港作為「國際交流平台」的定位，聚焦培育青年正向思維與堅韌素質。 屆時，高峰會將進一步協助在港內地及海外留學生建立社區網絡、融入本地社會，並以此作為重要交流平台，凝聚本地、內地及海外三方青年力量，激發創新思維，共同貢獻社會。

和富領袖網絡WLN督導委員會總監梁國柱先生表示：「二十年來最寶貴的資產，是歷代學生幹事與逾萬名校友，WLN未來將持續推動校友與新一代大專生跨代同行」。傳承「愛人如己」的服務熱誠，WLN表示會繼續為香港、國家及全球建構更美好的人才生態。