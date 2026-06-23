Café Imagine迦拿 推港幣10元微光飯盒

迦拿是一間社會企業餐廳，由港青酒店營運。迦拿不但聘請有特殊教育需要（SEN）的學員作為員工，協助他們建立職場技能、實現就業，還以超值價格售賣微光飯盒予基層家庭及社區有需要人士，透過日常營運落實社區共融與互助精神。

店內以 Café 形式打造，餐飲以咖啡館風格為主，提供輕食、咖啡、手搖飲品及甜品等，同時亦設有包場、外賣和到會服務。當中最受歡迎的是黑糖珍珠奶茶：以絲滑港式奶茶，再配上濃郁黑糖珍珠，完美平衡茶香與甜度，層次豐富、回味綿長。