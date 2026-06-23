Café Imagine迦拿 推港幣10元微光飯盒

迦拿是一間社會企業餐廳，由港青酒店營運。迦拿不但聘請有特殊教育需要（SEN）的學員作為員工，協助他們建立職場技能、實現就業，還以超值價格售賣微光飯盒予基層家庭及社區有需要人士，透過日常營運落實社區共融與互助精神。
店內以 Café 形式打造，餐飲以咖啡館風格為主，提供輕食、咖啡、手搖飲品及甜品等，同時亦設有包場、外賣和到會服務。當中最受歡迎的是黑糖珍珠奶茶：以絲滑港式奶茶，再配上濃郁黑糖珍珠，完美平衡茶香與甜度，層次豐富、回味綿長。
由6月開始，迦拿每逢星期三至星期五 (公眾假期除外) 都會推出港幣10元的微光飯盒。客人不但可用超值價品嚐到酒店主廚炮製的光盒，還能為多元學習學生提供就業機會。
餐廳收入在扣除成本開支後，均全數撥作支援有需要人士的用途。換言之，賓客的每一分消費都能轉化為實際助力，支持他們獲得賦權與希望，同時亦為他們創造有意義的就業機會。
餐廳：Café Imagine, 迦拿
地址：九龍深水埗⾧沙灣順寧道338號港青耀信地下A部份
營業時間：星期三至星期六：8:30am - 6:30pm
星期日：8:00am - 4:00pm
星期一、二及法定假期：休息
預訂方式：電話: 2281 6020
電郵: [email protected]