第五屆國際中樂指揮大賽決賽本週上演 三強青年指揮家執棒香港中樂團 角逐桂冠及觀眾大獎

由香港中樂團與無錫民族樂團聯合主辦的「誰與爭鋒——第5屆國際中樂指揮大賽決賽音樂會」，將於6月28日下午3時在香港文化中心音樂廳隆重舉行。屆時，從全球78名報名者中脫穎而出的3位決賽入圍者，將依次執棒香港中樂團，演繹張式業編曲的《大得勝》及劉湲作曲的《秋山聞道》（《富春山居圖隨想》第四樂章），展現其指揮技巧與音樂詮釋深度。最終奪冠者更將指揮關廼忠《第二交響樂為大型中樂團與管風琴而作》的首樂章，接受現場觀眾與評審的共同檢閱。

本屆大賽自2011年創辦以來，已成為業界公認的頂尖專業賽事。今屆報名熱度創歷屆新高，共吸引來自馬來西亞、新加坡、澳洲及委內瑞拉等國的78名選手參與，最年輕者僅13歲。賽事初賽與複賽階段在獲「世界音樂之都」美譽的無錫舉行，晉級的14名選手於無錫民族樂團與香港中樂團樂手組成的聯合樂團配合下，順利完成指定曲目的指揮考核。隨後賽事移師香港，準決賽以閉門形式於香港文化中心音樂廳進行，重點考驗參賽者的樂譜糾錯能力及排練指揮技巧，務求全面反映指揮的綜合素養。

賽事倡議人、香港中樂團藝術總監兼終身指揮閻惠昌指出，早年國內中樂指揮人才相對稀缺，且缺乏具國際視野的專業競技平台，創辦大賽正是為行業培育新生力量。他強調，賽事落戶無錫，因該地擁有深厚的江南絲竹文化底蘊，而海外參賽者的加入更為賽事注入多元國際視角，權威評審亦有助精準發掘具潛力的青年指揮人才，期望透過此平台打破民族音樂的地域界限，展現國樂新生代的活力。無錫民族樂團藝術總監鄧建棟則表示，指揮是樂團的靈魂，無錫民樂基礎雄厚，結合頂尖賽事平台與評審資源，既可培育青年人才，亦能向世界傳遞太湖音樂之聲，進一步鞏固無錫作為「世界音樂之都」的文化魅力。