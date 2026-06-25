香港義工獎2026啟動　 首設家庭義工獎　 企業義工獎推新評估機制

主禮嘉賓香港特別行政區行政長官夫人、榮譽贊助人及義工總領袖李林麗嬋女士(右二)、民政及青年事務局副局長梁宏正先生 (左二)、香港賽馬會慈善事務總經理（家中青幼）曾芷詩女士(左一) 和義務工作發展局主席彭韻僖律師主持「香港義工獎2026」啟動儀式。

「香港義工獎2026」正式啟動，今屆以「行義無界限」為主題，除首設「賽馬會眾心行善家庭義工獎」，亦推出全新「企業義工獎」評估機制，冀鼓勵更多市民、家庭、企業及機構參與義務工作。

「香港義工獎」由民政及青年事務局與義務工作發展局合辦，並由香港賽馬會慈善信託基金透過「賽馬會眾心行善」計劃支持，今年踏入5周年。主辦單位於2026年6月24日舉行啟動禮，民政及青年事務局副局長梁宏正表示，活動匯聚歷屆得獎者、社福界領袖、企業夥伴及社會各界熱心人士，有助推動社區義務工作發展，並呼籲各界踴躍報名參加。

今屆新增的「賽馬會眾心行善家庭義工獎」，旨在鼓勵家庭成員一同參與義務工作，推動跨代行義，讓關愛文化及義工精神在家庭與社區延續。香港賽馬會慈善事務總經理（家中青幼）曾芷詩表示，新增獎項有助培育下一代關愛價值觀，讓服務精神代代相傳，推動義工生態持續發展。

義務工作發展局主席彭韻僖表示，期望更多家長帶同子女參與義務工作，以家庭為單位推動跨代共融。同時亦希望新機制鼓勵企業投放更多心思及創意，推動員工參與義工服務，進一步提升義工服務的能力與動力。

「香港義工獎2026」於2026年6月24日舉行啟動禮，主禮嘉賓香港特別行政區行政長官夫人、榮譽贊助人及義工總領袖李林麗嬋女士、民政及青年事務局副局長梁宏正先生 、香港賽馬會慈善事務總經理（家中青幼）曾芷詩女士和義務工作發展局主席彭韻僖律師，與超過500位各界義工領袖及社會賢達一同見證「香港義工獎2026」正式啟動。

有參與義工服務的家長表示，義工經驗可讓子女從小學習關愛他人。廖銀妹多年來經常帶同10歲雙胞胎女兒馮凱恩和馮凱賢參與義務工作，過去兩年更獲「義工時數銀獎」。她表示，兩名女兒首次參與義工服務是賣旗籌款，當知道自己能幫助別人時，會感到滿足，完成服務後一家人亦會一同反思，從中學習並提升幸福感。

其中馮凱恩分享，曾有一次到農場摘菜，再將蔬菜送予長者，當日要冒雨工作，全身濕透又滿身是汗，雖然辛苦，但見到長者開心，便覺得一切付出都值得。