第四屆「香港開心購物節」7月1日盛大啟動 攜手220+品牌呈獻逾600項消費禮遇度暑假、迎回歸

香港零售管理協會隆重舉行啟動禮，宣佈將於2026年7月1日至8月31日，主辦第四屆夏季年度盛事——「香港開心購物節」。本屆購物節旨在提振本地零售業，同時慶祝香港特別行政區成立29周年。 今年活動延續「好禮．有禮」為核心主題，規模更勝去年。協會很榮幸邀請到香港貿易發展局主席馬時亨教授, GBS, JP親臨主禮，與協會主席謝邱安儀女士，JP攜手主持啟動儀式，並將帶領一眾業界前線同事於啟動禮上莊嚴宣誓，承諾以「有禮」態度，向每一位市民及遊客提供優質的服務。

「香港開心購物節」橫跨兩個月，成功聯動零售、餐飲、酒店、商場、主題樂園，航空及交通運輸、電商及電子支付平台、媒體及社福機構十多個界別，並獲得商務及經濟局、香港旅遊發展局，及香港貿易發展局鼎力支持。今年參與品牌超過220個，比去年增加一成，涵蓋逾6,000間商舖，透過15個優惠平台，線上線下同步發放逾600項、總值數十億港元的震撼「好禮」。

謝邱安儀：團結跨界別共創商機 以銀髮優惠為長者及照顧者送暖 香港零售管理協會主席謝邱安儀女士, JP致歡迎詞時表示，面對複雜多變的營商挑戰，團結跨界別的強大力量，正是香港零售走出低谷、再創高峰的核心動力。謝邱安儀女士表示，活動今年加強在「銀髮經濟」方面的推廣。協會將聯同香港社會服務聯會，以及照顧者機構，推出更多銀髮專屬優惠，並安排長者參與8月舉辦的「美與健生活博覽」及「家電．家居．博覽」，讓老友記在享受消費禮遇的同時，獲取更多健康生活資訊。她強調，這跨界別合作，不但幫助零售業抓緊銀髮機遇，亦可以為長者及照顧者送上關懷，達至雙贏。

馬時亨：電子商貿與直播帶貨 助港商旗下品牌開拓內地市場 主禮嘉賓香港貿易發展局主席馬時亨教授於啓動禮上表示，貿發局一直與香港零售管理協會緊密合作。「香港開心購物節」不僅與貿發局八月舉辦的多項商貿及消費展覽産生協同效應，亦正好配合貿發局推出的電商項目「香港好物節」，透過整合宣傳及直播帶貨策略，協助港商旗下品牌拓展更廣闊的內地電商版圖。

2026年「香港開心購物節」5大亮點： ● 跨界全城聯動：橫跨零售、餐飲、酒店、交通、電商及社聯等十多個界別，獲商經局、香港電台、旅發局及貿發局等跨部門鼎力支持。 ● 數十億網羅驚喜：匯聚逾220個優質品牌、超600項強勁優惠，總值高達數十億港元，當中包括備受矚目的「買一送一」強打優惠。 ● 持續推動銀髮經濟：因應人口結構轉型，八月份將首度聯同社會服務聯會及照顧者機構，推出長者專屬優惠；並安排長者參與八月中旬的「美與健生活博覽」及「家電．家居．博覽」，獲取健康消費資訊。