恩橡基金會辦跨世代教育研討會　 學生：原來長者都會追星、打匹克球

面對超高齡社會的挑戰，作為本港首個以推動「跨代共融」為核心服務的非活動組織——恩橡基金會，成立至今致力推動「跨代教育」，重新連結兩代情感，讓不同世代通過經驗和思想交流，重新發掘生活目標與價值，並共同學習、共同進步的項目終見成效！有參與項目的中學生表示，在與長者接觸和交流期間，竟發現長者們不僅與時並進，喜歡追星，還鍾情時下的新興運動匹克球，因此大大改觀他們對長者固有的觀念外，亦增加了他們對長者的耐性和包容性。

教育局副局長施俊輝博士, JP 於研討會擔任主禮及主題演講嘉賓，與教育、社會服務及慈善界專家共同探討如何將「跨代實踐」結構性地融入教育體系，促進學生品格發展。

舉辦論壇倡議將「跨代實踐」納入教育體系 由恩橡基金會主辦、利銘澤黃瑤璧慈善基金資助的「跨代共融」研討會於6月27日（周六）舉行，是次研討會以「以跨世代教育塑造未來」為題，活動吸引逾百名來自教育界、社福界和慈善界等人士參與。現場有多間參與項目的學校在場展示項目成果，並與來賓們分享與長者們相處和互動的經歷和心得。 恩橡基金會創辦人兼董事陳寶莉女士深信，當長幼能真正看見彼此、傾聽和互相學習，社區便能蓬勃發展。因此，該基金會倡議將「跨代實踐」納入學校課程，透過跨代交流讓學生走出課室，建立身份認同，培養同理心和抗逆力，同時賦予長者新的生命意義和塑造未來的使命感。利銘澤黃瑤璧慈善基金主席利承武認同跨代教育能將高齡化社會轉化為強大的教育契機，能充分釋放長青潛能、技能和經驗。

長幼看見彼此相互傾聽學習有助社會蓬勃發展