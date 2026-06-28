恩橡基金會辦跨世代教育研討會　 學生：原來長者都會追星、打匹克球

面對超高齡社會的挑戰，作為本港首個以推動「跨代共融」為核心服務的非活動組織——恩橡基金會，成立至今致力推動「跨代教育」，重新連結兩代情感，讓不同世代通過經驗和思想交流，重新發掘生活目標與價值，並共同學習、共同進步的項目終見成效！有參與項目的中學生表示，在與長者接觸和交流期間，竟發現長者們不僅與時並進，喜歡追星，還鍾情時下的新興運動匹克球，因此大大改觀他們對長者固有的觀念外，亦增加了他們對長者的耐性和包容性。
舉辦論壇倡議將「跨代實踐」納入教育體系
由恩橡基金會主辦、利銘澤黃瑤璧慈善基金資助的「跨代共融」研討會於6月27日（周六）舉行，是次研討會以「以跨世代教育塑造未來」為題，活動吸引逾百名來自教育界、社福界和慈善界等人士參與。現場有多間參與項目的學校在場展示項目成果，並與來賓們分享與長者們相處和互動的經歷和心得。
恩橡基金會創辦人兼董事陳寶莉女士深信，當長幼能真正看見彼此、傾聽和互相學習，社區便能蓬勃發展。因此，該基金會倡議將「跨代實踐」納入學校課程，透過跨代交流讓學生走出課室，建立身份認同，培養同理心和抗逆力，同時賦予長者新的生命意義和塑造未來的使命感。利銘澤黃瑤璧慈善基金主席利承武認同跨代教育能將高齡化社會轉化為強大的教育契機，能充分釋放長青潛能、技能和經驗。
長幼看見彼此相互傾聽學習有助社會蓬勃發展
研討會主禮嘉賓教育局副局長施俊輝博士表示，跨代互動為知識與文化傳承開創了寶貴機遇。學生透過與長輩直接交流，能親身領悟歷史洞見與人生智慧，這種智慧與情感共鳴，絕非教科書或單向課堂講授所能比擬。他聯同教育、社會服務及慈善界專家，深入交流如何將「跨代實踐」納入教育體系藍圖，從而促進學生品格發展、豐富長者生活，提升整體社會福祉。
「一提及佢哋有興趣嘅話題，如家人、海濱以前嘅模樣時，佢哋嘅眼睛就會發光！提及共同嘅興趣，佢哋最醒！」瑪利曼中學代表，就讀中四的胡曉桐同學面帶笑容地講述與長者們接觸後的感想，原來她和一名的叫「德哥」的長者有共同追星的嗜好。她喜歡COLLAR的Ivy So（蘇雅琳） ，徳哥則喜歡 MIRROR的姜濤，因此大家十分投契。她不僅改變了對長者刻板、長氣等固有印象，自此也對家中的長者多份耐性和包容。來自觀塘瑪利諾書院代表、就讀中五的李泓希同學，他也萬萬想不到，長者們竟然如此新潮，鍾情時下新興運動匹克球之餘，活力十足。他和胡同學都不約而同地認為，透過活動成功打破了垮世代的隔閡。有與會的長者坦言，學生的分享正正顯示「跨代共融」項目落地成功，「睇嚟我都要追星和學打Pickleball」，隨即引來全場一陣哄笑。