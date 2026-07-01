國際中樂指揮大賽落幕 台灣陳宥嘉獨攬五獎創紀錄 閻惠昌：中樂指揮梯隊逐步壯大

由香港中樂團創辦、無錫民族樂團合辦的第五屆「國際中樂指揮大賽」決賽音樂會，早前於香港文化中心音樂廳舉行，為連日賽事畫上句號。本屆賽事吸引來自世界各地的青年指揮參與，參賽人數創歷屆新高。最終三名晉級決賽參賽者經過比拼，由台灣青年指揮家陳宥嘉奪冠，同時獲得「最佳香港作品演繹獎」、「最受媒體喜愛大獎」、「最受觀眾喜愛大獎」及「最受團員喜愛大獎」共五項大獎，創下大賽紀錄。 陳宥嘉奪五獎 指重視舞台連結 賽後，陳宥嘉受訪時表示，奬項固然重要，但更重視在舞台上與樂團及觀眾建立的連結。「面對香港中樂團這樣高水平的樂團，挑戰不只是技術，而是如何透過樂團的聲音檢視自己。」他形容樂團如同鏡子，能反映指揮的優缺點，「需要在極短時間內作出判斷，從大量音樂訊息中抓住最重要部分，並清晰傳達給樂手。」

音樂寄託思念 指比賽為自我探索 談及比賽期間的個人感受，他指對已故父親的思念一直是重要精神支柱。「在準備與思考音樂時，會想起他，也希望把成果與他分享。」陳宥嘉認為，比賽像是一段自我探索的過程，藝術沒有終點，最重要是做自己、誠實面對樂譜。 從選手到評審 孫鵬見證世代變遷 本屆評審之一、無錫民族樂團音樂總監兼首席指揮孫鵬，亦是2011年首屆大賽冠軍。時隔15年以評審身份參與，他表示，現時參賽規模及整體安排均較以往提升，今屆報名人數大增，無論在資源、平台或賽制安排均較當年完善。他笑言，現今選手「太幸福了」。

勉勵青年指揮 守住初心強調積累 孫鵬認為，大賽是中樂指揮的重要培育平台，並勉勵參賽者「名次只是開始」，未來仍需長時間積累與磨練，關鍵在於保持初心。他又指，中樂指揮需立足自身文化，先傳承，才談發展，與西方音樂體系有所不同。

指揮發展躍進 閰惠昌：專業梯隊逐步成形 香港中樂團藝術總監閻惠昌表示，本屆賽事圓滿舉行感到振奮。他指出，過去相關人才相對匱乏，隨着近年內地及香港多所音樂學院開設中樂指揮碩士及博士課程，專業培訓體系逐漸建立，人才梯隊亦逐步形成。 首破年齡限制 推雙城賽制拓視野 他在致辭時表示，今屆首次放寬年齡限制，共吸引全球78名選手參與，最年輕僅13歲，參賽者來自馬來西亞、新加坡、澳洲、委內瑞拉等世界各地。賽事亦首創「雙城巡迴模式」，於無錫進行初賽及複賽，再移師香港進行準決賽及決賽，為青年指揮提供極豐富的實戰平台。

兩團合作 強化指揮實戰經驗 閻惠昌指，與成立不久的無錫民族樂團合作，旨在讓參賽者接觸不同樂團風格。無錫民族樂團較年輕，而香港中樂團擁有近半世紀的積累，兩者在音色與演繹上各具特色，有助提升參賽者的適應能力與實戰經驗。 台灣表現突出 大賽持續國際化 對於由台灣選手包攬本屆奬項，閻惠昌認為，反映當地在音樂教育及國際交流的長期發展成果。他表示，比賽重學習與磨練，指揮應視為一場高水平演出機會，而非單純競爭。未來樂團將繼續透過大師班及交流項目，培育新一代中樂指揮人才，推動中樂發展。