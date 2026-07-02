I-O-N 呈獻雙重泰式主題自助餐體驗

由即日至2026年9月30日，I-O-N將帶領一眾美食愛好者，瞬間置身於熱鬧的地道泰國夜市，獨家推出泰式主題自助餐。是次仲夏極致盛宴與泰國駐香港總領事館及泰國Suan Dusit國際烹飪學院的星級名廚團隊攜手合作。黃竹坑及觀塘兩家分店將分別演繹兩種截然不同的飲食概念，將熱情奔放的泰式市集氛圍、香氣四溢的即席烹調示範、互動十足的船麵檔，以及精緻的泰風打卡裝飾完美融合，締造令人神往的味覺與視覺雙重盛宴。

黃竹坑 I-O-N 的美食旅程以氣派不凡的全自助餐形式登場，聚焦一系列香氣濃郁、層次豐富的經典泰式美饌。饕客可盡情品嚐酸甜開胃的羅望子汁海蝦球、濃郁甘香的酥炸軟殼蟹配黃咖喱汁、鮮辣惹味的青檸辣椒魚露蒸沙巴龍躉，以及辛香過癮的靈魂地道菜香葉辣椒炒免治豬肉碎。每位食客平日晚上可獲泰式酸辣粉絲蒸扇貝一客，而週末晚上可獲泰式酸辣蒸琵琶蝦一隻。週末晚市 時段更會推出極具視覺震撼的限定明火堂弄菜式——泰式火山排骨，將現場氣氛推向高潮。甜品陣容同樣驚喜滿滿，大膽將創意融入傳統，推出冬陰功白朱古力慕絲、泰式斑蘭咖咉椰子撻、泰式南瓜鹹蛋黃焗布甸、賣相精緻的椰汁西米斑蘭布甸、香脆的泰國油條配傳統風味醬以及涼粉珍多冰，為這趟泰味之旅畫上完美句號。

觀塘 I-O-N 則以繽紛又風味十足的半自助餐概念亮相，將無限享用的精緻冷盤與即叫即製的泰式西菜主菜完美結合。食客可先盡情掃蕩款式豐富的泰式湯品及酸辣開胃的泰式沙律。主菜方面，廚師團隊巧妙地以西方經典烹調手藝為骨幹，大膽融入泰國香料靈魂，精心設計了多款顛覆味蕾的當代西泰融合菜。當中包括肉汁豐盈、揉合歐陸經典與泰式風情的烤澳洲安格斯肉眼配泰國鹹魚賓尼士醬；將泰北經典清邁咖哩麵（Khao Soi）與意式風情完美揉合的泰式大虎蝦椰香意大利粉；以及利用泰式鹹魚的獨特鹹香提升法式烤肉層次的泰式鹹魚脆烤羊鞍扒。

晚市時段更設有地道街頭小食即席烹調檔，輪流供應充滿炭火香氣的豬肉沙嗲串燒、金黃惹味的魚餅、香脆可口的泰式米餅及香蘭葉雞，配合源自當地的泰國船麵，香味撲鼻。最後少不了備受追捧的地道甜點，包括泰式風情滿溢的新鮮水果配泰式辣椒糖、清爽解暑的珍多果凍椰汁西米露、菠蘿椰子慕士餅及椰汁西米糕，滿足所有甜品控的味蕾。凡預訂半自助晚餐六位起，即可享免費芒果糯米飯一客，為每個盛宴畫下完美句點。

兩款泰式主題自助餐將於即日至2026年9月30日期間，於黃竹坑 I-O-N及觀塘 I-O-N 的午市及晚市時段供應。