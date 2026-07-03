全球足球盛事正熱播，球迷紛紛穿上國家隊球衣支持愛隊，香港寵物健康科技平台 CHŪPETTO 則將這股熱潮延伸至毛孩世界，推出AI毛孩球星卡，讓每位毛孩都可披上國家隊戰衣，擁有專屬球員造型及能力值評分，成為屬於自己的世界級球星。寵主只需透過CHŪPETTO應用程式上傳毛孩照片，選擇心儀國家隊、球衣號碼及場上位置，AI即可於數秒內生成專屬球星卡，成為獨一無二的收藏作品。CHŪPETTO更推出收藏級實體版本，採用專業運動球星卡標準製作，配合高品質富士數碼印刷、閃卡效果及透明硬身保護殼，不但適合珍藏，更可作為送禮紀念品。
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全球足球盛事帶動「毛孩經濟」 CHŪPETTO毛孩球星卡掀收藏熱潮
全球足球盛事正熱播，球迷紛紛穿上國家隊球衣支持愛隊，香港寵物健康科技平台 CHŪPETTO 則將這股熱潮延伸至毛孩世界，推出AI毛孩球星卡，讓每位毛孩都可披上國家隊戰衣，擁有專屬球員造型及能力值評分，成為屬於自己的世界級球星。寵主只需透過CHŪPETTO應用程式上傳毛孩照片，選擇心儀國家隊、球衣號碼及場上位置，AI即可於數秒內生成專屬球星卡，成為獨一無二的收藏作品。CHŪPETTO更推出收藏級實體版本，採用專業運動球星卡標準製作，配合高品質富士數碼印刷、閃卡效果及透明硬身保護殼，不但適合珍藏，更可作為送禮紀念品。