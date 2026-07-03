保誠有見公眾對腫瘤專科醫療服務及相關財務支援的需求日益殷切，繼早前與仁安醫院合作提供醫療費用直付服務後，進一步深化雙方的策略性合作，與該院旗下仁安腫瘤中心攜手，為保誠合資格客戶提供腫瘤相關的醫療費用直付服務。保誠合資格客戶可於接受癌症治療前，向仁安腫瘤中心預先諮詢相關醫療費用預算；中心將按客戶需要，協助向保誠提交醫療費用預先批核申請。若個案獲批，保誠將於治療完成後，直接向中心支付已批核的醫療費用。客戶無需預先支付相關費用。是次合作進一步擴展保誠醫療網絡於腫瘤治療範疇的覆蓋並提升腫瘤相關醫療支援的便捷性與完整性，令客戶在治療期間獲得更安心的支援。
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保誠與仁安醫院深化策略合作 擴展腫瘤醫療網絡
保誠有見公眾對腫瘤專科醫療服務及相關財務支援的需求日益殷切，繼早前與仁安醫院合作提供醫療費用直付服務後，進一步深化雙方的策略性合作，與該院旗下仁安腫瘤中心攜手，為保誠合資格客戶提供腫瘤相關的醫療費用直付服務。保誠合資格客戶可於接受癌症治療前，向仁安腫瘤中心預先諮詢相關醫療費用預算；中心將按客戶需要，協助向保誠提交醫療費用預先批核申請。若個案獲批，保誠將於治療完成後，直接向中心支付已批核的醫療費用。客戶無需預先支付相關費用。是次合作進一步擴展保誠醫療網絡於腫瘤治療範疇的覆蓋並提升腫瘤相關醫療支援的便捷性與完整性，令客戶在治療期間獲得更安心的支援。