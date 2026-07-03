莊子璇代言海馬牌全新「魔幻百變床褥」 電視廣告8月隆重首播

海馬牌床褥多年來以打造高品質寢具及提升睡眠質素為己任，持續追求突破與創新。品牌近日推出全新升級產品，重點帶來匠心研發的「魔幻百變床褥」，並邀得2023年香港小姐冠軍、魔音女團成員莊子璇（Hilary）擔任產品代言人，於6月29日拍攝全新電視廣告，攜手演繹「變出好明天」的品牌理念。

作為藝人，莊子璇日常排練、工作節奏緊密，充足優質的睡眠成為她的後盾。她分享，海馬魔幻百變床褥是自己的最佳「睡眠 backup」，每日好好休憩，就能以最佳狀態迎接全新一天。是次廣告拍攝别具意義，猶如魔音女團故事的延續。拍攝當日，魔音女團校董、海馬牌創辦人鄔友正先生同夫人翁嘉穗女士親臨片場探班，為莊子璇打氣。見證魔幻百變床褥靈活多變的特性，正如莊子璇從普通女孩蛻變為能歌善舞的全能表演者，突破自我、多元閃耀。

魔幻百變床褥 核心亮點

床褥採用雙面設計，一面為柔軟舒適乳膠質感綿，一面是硬朗支撐健康床褥；搭配石墨烯3D透氣層，可自由調整軟硬質感與透氣度，滿足不同睡眠要求，真正實現「百變貼合」。

海馬牌全新電視廣告將於8月正式首播，敬請各界密切留意！