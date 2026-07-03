熱門搜尋:
2026世界盃 車Cam直擊 網上熱話 歐洲熱浪 結業潮 新店關注組 C觀點 芊御 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
市場資訊
出版：2026-Jul-03 09:45
更新：2026-Jul-03 09:45

領展支持社區項目　促進跨代幸福感與社區連繫

分享：
AD 2col MK Parks and Trails
adblk4

領展宣布旗下旗艦慈善及社區參與項目「愛・匯聚計劃」推出新一輪撥款，支持多個社區項目。2026/27年度撥款回應不同世代持續轉變的需要，透過促進市民幸福感及社區聯繫，進一步加強社區凝聚力。領展「愛．匯聚計劃」自2013年推出以來，已累計撥款逾1.9億元，支持逾200個社區項目，並與超過120間社福機構攜手合作，惠及逾2,100萬人次。

AD 2col MK Melo Foundation

2026/2027年度，領展將與不同社福機構合作，支持一系列社區項目，並於8月起陸續推行。計劃今年推出兩個全新項目，包括「山．領」屋企後花園活力展現計劃，鼓勵長者參與以大自然為本的活動，推動健康老齡化、提升環保意識及促進社交連繫。Melo AI社區營造計劃將鼓勵青少年運用人工智能，為社區需要設計解決方案，在提升數碼能力及解難技巧的同時，促進青少年積極參與社會事務。既有項目則包括惜食堂-惜食全方位食物回收及永續餸愛青年大使計劃2.0 (展藝篇)連繫自然-我的自然療癒花園，透過減少食物浪費、生態教育及社區參與，推動可持續發展；而「長．智．戲」金齡多元藝術薪傳計劃「聲連銀齡，手牽共融」長者聽力健康計劃 (第二期)則透過表演藝術、外展服務及社區支援，促進共融及實踐積極樂齡。連同轉動城市青年運動計劃等青年項目，全面體現領展提升生活質素及加強社區聯繫的承諾。領展亦繼續透過領展大學生獎學金領展中學生獎學金及其他社區服務計劃，促進社會流動及支持青年發展。

adblk5

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務