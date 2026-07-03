領展支持社區項目　促進跨代幸福感與社區連繫

領展宣布旗下旗艦慈善及社區參與項目「愛・匯聚計劃」推出新一輪撥款，支持多個社區項目。2026/27年度撥款回應不同世代持續轉變的需要，透過促進市民幸福感及社區聯繫，進一步加強社區凝聚力。領展「愛．匯聚計劃」自2013年推出以來，已累計撥款逾1.9億元，支持逾200個社區項目，並與超過120間社福機構攜手合作，惠及逾2,100萬人次。
於2026/2027年度，領展將與不同社福機構合作，支持一系列社區項目，並於8月起陸續推行。計劃今年推出兩個全新項目，包括「山．領」屋企後花園活力展現計劃，鼓勵長者參與以大自然為本的活動，推動健康老齡化、提升環保意識及促進社交連繫。Melo AI社區營造計劃將鼓勵青少年運用人工智能，為社區需要設計解決方案，在提升數碼能力及解難技巧的同時，促進青少年積極參與社會事務。既有項目則包括惜食堂-惜食全方位食物回收及永續餸愛青年大使計劃2.0 (展藝篇)及連繫自然-我的自然療癒花園，透過減少食物浪費、生態教育及社區參與，推動可持續發展；而「長．智．戲」金齡多元藝術薪傳計劃及「聲連銀齡，手牽共融」長者聽力健康計劃 (第二期)則透過表演藝術、外展服務及社區支援，促進共融及實踐積極樂齡。連同轉動城市青年運動計劃等青年項目，全面體現領展提升生活質素及加強社區聯繫的承諾。領展亦繼續透過領展大學生獎學金、領展中學生獎學金及其他社區服務計劃，促進社會流動及支持青年發展。