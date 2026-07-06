莊家彬施榮恆等政商名人齊讚！中港新世代基金會「西遊大滙演」圓滿舉行 本港青年融合國潮玩轉次文化 經典西遊 IP 驚艷舞台

國家大力推進「新質生產力」與文化軟實力的深度融合，青年一代的跨界文創與「國潮」表達正迎來全新里程。由中港新世代基金會主辦、大灣區共同家園青年公益基金全力資助的「玩轉西遊—Cosplay 妝髮培訓班」結業大典暨「西遊大滙演」，早前假香港會議展覽中心「第32屆香港國際教育及職業展」舞台上隆重登場。 多位政商、教育及文創界重量級嘉賓蒞臨共襄盛舉，與現場滿座的觀眾共同見證43位全港中學生學員，在經歷數月港穗兩地密集式特訓後的終極成果。一眾學員親身穿上自己一手包辦設計及製作的《西遊記》神魔角色服飾，上演了一場將經典文學與現代時尚交融的高水準國潮Catwalk盛會，充分綻放屬於香港新世代的文化自信與青春光芒 。

政商教育界重量級嘉賓蒞臨 盛讚青年雙創與增值成果 活動當日場面盛大，多位主禮嘉賓對學員將個人興趣轉化為專業實力的表現，給予高度評價與期許。大灣區共同家園青年公益基金副主席莊家彬議員, BBS, JP 於會上致辭時表示，基金自2019年成立以來，一直秉持「助青年 創明天」的使命，透過「築願計劃」資助各機構籌辦協助青年掌握一技之長的項目。他指出，是次計劃開創了「港穗雙地實體教學」的孵化模式，成功將學員的個人興趣轉化為實戰的文創新思維與「雙創」（創新創業）實力 。他期望透過這樣的跨境交流往來，讓香港青年在深入了解國情的同時，增強對國家民族的認同，並在未來大灣區乃至全國的數字經濟浪潮中找到向上流動的階梯 。

中港新世代基金會會長李慧芬女士於致辭中強調，基金會過去透過舉辦六屆中學生時裝設計比賽及漢服課程，一直深信「只有無可替代的創意，才不會被AI取代」，這亦是堅持主辦這次特訓班的核心教育價值 。她非常欣然看見這群中學生由最初的零基礎，到如今能夠親手將《西遊記》這一經典國潮IP實體化並登上舞台，這是香港新世代向大眾綻放文化自信與創意的最佳證明 。 廠商會展覽服務有限公司主席施榮恆先生, BBS, JP 亦蒞臨發表主禮致辭時強調，「玩轉西遊」並不止於一場表演，而是為青年提供了沉浸式體驗中華文化的優質學習平台 。學員在塑造角色、設計造型的過程中，不單加深了對中國經典故事和文化內涵的認識，亦接觸到知識產權、IP 維護和文化營銷等現代商業概念，成功培養實用能力並拓闊視野 。青年人今天展現的這股活力，正呼應了近年席捲全球的「國潮」文化，將深厚的中華文化底蘊、時代精神與創新思維完美融合，轉化為富有當代特色的文化表達 。

經典神魔小說當代化轉化 學員一手包辦影視級特效走秀 在結業大滙演上，43位來自不同學校的中學生學員打破了傳統興趣班只著重單一技能的框架，交出一份亮眼的文創成績單 。學員們由零起步，成功將中國經典神魔小說《西遊記》中的蜘蛛精、白骨精、金角大王、銀角大王、女兒國國王及玉面狐狸等經典與自創角色實體化。他們不僅在香港親手操刀特效化妝、古裝頭飾及道具加工，更親自穿上這套具創意的嶄新時尚服裝登上大型專業舞台，以洗練的走秀技巧向現場觀眾展示國潮IP的獨特魅力，贏得全場熱烈掌聲。

港穗協同雙地教學 跨界導師打造現代文創教育體系 該計劃的核心理念旨在引領年輕一代「立足香港，放眼中華」，透過多元培訓加強香港青年與內地及國際青年的交流往來，為文創產業發掘更多優秀的人才 。課程開創性地採用「雙地實體教學」模式，學員們跨境親赴廣州華商職業學院進行深度研學，修讀「小紅書入門運營課程」，由淺入深學習爆款筆記創作與流量邏輯，掌握新媒體時代的實用雙創能力 。 特訓期間，大會全面構築了跨學科的文創教育體系，多位跨界導師從專業工具角度給出「增值」方案，包括資深IP法律專家周紹榮律師講解國潮 IP 創造與 Cosplay 法律版權知識，深化學員的商業與品牌維護意識 ；金馬獎及金像獎提名影視特效大師馬文現先生分享特效魔幻歷程，傳承光影藝術文化 ；香港高等教育科技學院（THEi）助理教授周偉滔先生則獨家拆解生成式 AI 技術與動漫改編的結合 ；創意IP公關專家兼活動導師李彥儀女士則從策略公關與市場視角為學員深度賦能，傳授如何透過「注入靈魂、破圈傳播、形象管理」三大任務將文化符號打造為高商業溢價的超級 IP，並鼓勵學員將自身轉化為「行走廣告牌」以帶動周邊文創經濟，開拓全新的產業鏈視野。

此外，知名藝人導師鍾雨璇擔任本次大滙演司儀，並在日前為學員進行多輪嚴格的舞台演繹與Catwalk訓練。多元專業的跨界協同，成功協助青年將個人興趣轉化為具備市場競爭力的跨界新媒體硬實力，為大灣區的文創及數字經濟產業注入高質量的新血。