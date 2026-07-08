打造個性化彩色廚房 TGC指定嵌入式平面爐限時勁減$500

今時今日，廚房設計講求個性與美感兼備，然而廚房裝潢通常以平穩色調為主，要打造富自家風格的理想廚房，廚具的色調配搭便是神來之筆，瞬間將單調廚房塑造出品味與個性。TGC密封爐頭嵌入式平面爐 TRTB62ST-G 提供多款色彩選擇，包括柔和的 粉紅、粉藍粉、白色以及百搭經典的黑色，讓用戶能按個人喜好及家居風格，自由配搭出理想中的廚房空間。

TGC密封爐頭嵌入式平面爐TRTB62ST-G備有粉紅、粉藍、白色及黑色可供選擇。配合理想廚房設計，輕鬆打造出屬於自己的烹調空間，煥發入廚好心情；平面爐更具備TGC煤氣煮食爐一貫的高效性能，火力高達5千瓦，能以猛火快炒煮出富有鑊氣及營養的美食；配合操作簡單的預校熄火時間功能，激發煮食靈感，輕鬆烹調不同料理； 密封式的爐頭設計方便清潔又衛生，隨時隨地都能保持廚房乾淨整潔！由即日至2026年9月15日，購買TGC密封爐頭嵌入式平面爐TRTB62ST-G即可享$500現金折扣，只需$5,880便可入手煮食爐，盡享明火煮食之樂。