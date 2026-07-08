昂坪360二十周年呈獻：「叱咤903星空下音樂會」 馮允謙、雲浩影、林奕匡、黃妍、Lester Lam　首兩晚輪流獻唱 暑假八日夜航 昂坪市集化身霓虹燈大道

昂坪360二十周年慶祝活動不斷為賓客帶來無限驚喜，由7月24日起限定八天的纜車夜航日，將於昂坪市集舉行「昂坪360二十周年呈獻：叱咤903星空下音樂會」，多位人氣歌手將輪流登場，以澎湃音樂力量點亮昂坪夜空。 演出陣容率先曝光 人氣歌手馮允謙、雲浩影、Lester Lam打頭陣

昂坪夜空下與人氣歌手零距離接觸 由昂坪360與叱咤903攜手舉辦的「叱咤903星空下音樂會」，將於八個纜車夜航晚上在昂坪市集盛大舉行。夜航日期為7月24日、25日、8月1日、2日、8日、9日、15日及16日，纜車將延長營運至晚上10時（昂坪最後登車時間為晚上9時30分）。

打頭陣的7月24日晚上，由人氣歌手馮允謙、雲浩影與Lester Lam攜手獻唱；7月25日晚上則由林奕匡與黃妍接力登場，以溫柔細膩的歌聲陪伴賓客，其餘六晚的歌手陣容即將於昂坪360官方網站及叱咤903各大平台公布，請密切留意。

戶外音樂會由叱咤903 DJ主持，歌手除了獻唱多首流行曲外，當中更會演繹經典廣東歌，並與台下觀眾互動，每場全長約一小時，不設劃位，以自由企位形式進行，營造與歌手零距離的熾熱氣氛。 昂坪市集代身霓虹燈大道 天壇大佛將亮燈 除了參與音樂會，入夜後的昂坪市集亦正上演連串精彩活動。退役纜車車廂首次「落地」，配合色彩繽紛的霓虹燈招牌，重現香港經典霓虹街景，成為絕佳「打卡」熱點。

而昂坪市集大道亦重現80年代香港霓虹招牌林立的街道景色，在璀璨奪目的燈光映照下，帶大家瞬間穿梭時空，重溫昔日老香港的獨特情懷。

昂坪市集牌坊亦首次加上霓虹燈佈置，倍添浪漫氣氛。同時，天壇大佛亦會於八日夜航期間亮燈，為賓客創造難得一遇的打卡機會！ 昂坪市集食肆及商戶亦會配合延長開放時間，賓客可以於市集逾十間食肆，以$20解鎖優惠，享用小食、飲品及雪糕等。 夜航門票來回票價$100起 另加$60 可獲小食券兩張

兼送「叱咤903星空下音樂會」指定觀賞位置入場憑證

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