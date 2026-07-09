彭修文誕辰九十五周年 香港中樂團兩晚音樂會致敬一代宗師 閻惠昌率名家演繹經典

香港中樂團將於2026年7月24日及25日，一連兩晚在香港大會堂音樂廳舉行「彭修文誕辰九十五周年音樂會」，由樂團藝術總監兼終身指揮閻惠昌親自執棒，並邀得馬里、陳音、姜克美、周東朝等內地頂尖演奏家來港，演繹已故中國民族管弦樂奠基人彭修文多首經典作品，以紀念這位對中國現代中樂發展影響深遠的音樂家逝世三十周年。兩晚節目均以《幻想曲「秦．兵馬俑」》壓軸。

彭修文（1931-1996）是中國現代民族管弦樂隊編制的奠基者。1953年，他參與創建新中國首個專業民族樂團——中央廣播民族樂團，參照西方管弦樂隊架構，將民族樂器劃分為拉弦、彈撥、吹管、打擊四個聲部，並按高、中、低音層次配置，為傳統中樂演奏建立系統化規範。他一生創作、改編近千首作品，既有《彩雲追月》、《步步高》等膾炙人口的民間小調，亦有《流水操》、《金陵》及《幻想曲「秦．兵馬俑」》等結構宏大、內涵深邃的交響性力作。著名指揮家卞祖善曾評價，彭修文的音樂創作「是二十世紀中國民族管弦樂創作的高峰」，其離世「標誌着一個時代的結束」。

這場紀念音樂會的背後，連繫着三代人以不同方式延續彭修文精神的動人故事。他的女兒彭弘，與父親共事近二十年，父親去世後更花費十餘年時間，蒐集整理散落的手稿，最終編成十卷《彭修文作品集》，共收錄一百四十八首作品，大半為首次面世。現代出版社編輯趙熙，為推動該作品集納入國家出版基金，與團隊連續申報四年，期間獲指揮家嚴良堃與卞祖善每年親筆推薦，終在2019年成功出版。而上海音樂學院音樂工程系「00後」學生劉忱希，則自費耗時兩個月，將一張彭修文指揮VCD逐格修復至高清，讓歷史影像重現生機。

彭弘回憶，父親雖是大師，在家卻是慈父，常說「可以沒有文憑，但不能沒有文化」，以身教熏陶子女。她坦言，整理手稿是與時間競賽——鉛筆字跡日漸模糊，排練時的臨場改動往往來不及記回總譜，有的細節甚至只存於錄音之中。「如果不做，那些鉛筆寫的東西就會真的一筆一劃地消失。」

趙熙則指出，總譜出版成本高昂，民族音樂屬小眾市場，能推動這部作品集成為國家出版基金資助項目實屬不易；編校過程中，她和彭弘逐頁核對，並邀請多位老演奏家重新標定記譜，確保忠於原作。劉忱希則說，修復時發現了許多從未注意的細節，例如《豐收鑼鼓》中雲鑼音量明顯大於現代錄音，推測是彭修文親自參與錄音平衡的成果。他將修復影像交給導師閻惠昌過目，閻惠昌感動地說：「你把彭先生請回來了。

1996年12月27日，彭修文與閻惠昌師徒獲香港中樂團委任為正、副總監，惟彭修文翌日因急病在北京離世，終年六十五歲。閻惠昌臨危受命，執掌樂團至今三十年，卞祖善稱此為「中國現代民族管弦樂一個新的時代——閻惠昌時代的開始」。閻惠昌以「深植傳統，開放創新」八個字概括彭修文的藝術精神，而他本人三十年來的堅守，正是這八個字的最佳體現。

是次音樂會，客席演奏家大多來自彭修文生前領導的中國廣播民族樂團，陣容鼎盛。選曲涵蓋彭修文不同時期的代表作，壓軸的《幻想曲「秦．兵馬俑」》寫於1984年，彭修文在樂曲說明中明言：「不是實寫兵馬俑，而是從俑想到了人。」從古及今，寄託對歷史與人生的深切關懷，二十分鐘的樂章無詞而有意，人人皆能共鳴。

彭弘、趙熙、劉忱希三人將齊聚香港，出席紀念音樂會，並參與修復影像的發佈活動。三代人，三種身分，三段故事，在2026年7月的香港大會堂交匯。卞祖善說彭修文的逝世標誌着一個時代的結束，但結束從來不是終點——閻惠昌用三十年把老師未竟之事逐一完成；彭弘用十餘年把手稿一頁頁歸攏；趙熙用四年把作品集推向出版；劉忱希用兩個月把歷史影像一格格擦亮。只要還有人演奏、聆聽、欣賞彭修文的作品，他便不是作為符號被銘記，而是作為一種力量被傳遞。從北京到香港，從樂譜到影像，從上一代到新生代，彭修文這個名字被不斷接續、激活——這正是一個音樂家對抗時間的最好方式。