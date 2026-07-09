周末香港文化中心變身敦煌秘境 中樂團推親子音樂劇場 五音魔法啟蒙孩童

月牙泉守護精靈「小月」意外遺失五顆音樂魔法石——Do、Re、Mi、So、La，為了尋回寶石，她帶領大漠中的小駱駝們穿越森林、星空、河流與火山，途中遇上四位擅長「吹、彈、拉、打」的魔法師，並在危急關頭得到「分秒寶寶」的提示……這不是童話繪本，而是香港中樂團本周末（7月11及12日）在香港文化中心劇場推出的親子音樂劇場「Music Magic－神奇的五音魔法」。
音樂會一連上演六場，由著名音樂人伍卓賢擔任音樂總監，透過原創兒歌及冒險故事，向兒童介紹中樂的四種演奏形式，以輕鬆有趣的方式啟蒙中樂興趣。演出票價分為300及250港元，適合兩歲或以上觀眾。
這是樂團繼廣受歡迎的《寶寶世界音樂》及《寶寶冬日爵士世界》後，再次與伍卓賢合作，為家庭觀衆精心炮製的音樂旅程。今次特別挑選及創作多首原創兒歌，包括《彈指之間丁鈴丁》、《有段故事在琴弦》、《吹笛好有趣》、《篤篤篤》、《Music Magic》及《Dida Dida Di》，將中樂演奏形式融入劇情，展現中華傳統音樂的多樣風貌。
香港文化中心劇場將幻化為敦煌沙漠、月牙泉及活火山等場景，配合視覺衝擊力強的舞台效果，讓觀眾席與舞台融為一體，大小朋友瞬間置身神秘大漠世界。探險家駱胤樺將化身歌手及主持，聯同香港中樂團小組演奏家及特邀演出的小花合唱團，共同演繹這場聽覺與視覺的奇幻旅程。幕後團隊包括導演郭穎東、文本溫卓妍、舞台及服裝設計顧美齡，以及燈光設計歐陽翰奇。