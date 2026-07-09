周末香港文化中心變身敦煌秘境 中樂團推親子音樂劇場 五音魔法啟蒙孩童

月牙泉守護精靈「小月」意外遺失五顆音樂魔法石——Do、Re、Mi、So、La，為了尋回寶石，她帶領大漠中的小駱駝們穿越森林、星空、河流與火山，途中遇上四位擅長「吹、彈、拉、打」的魔法師，並在危急關頭得到「分秒寶寶」的提示……這不是童話繪本，而是香港中樂團本周末（7月11及12日）在香港文化中心劇場推出的親子音樂劇場「Music Magic－神奇的五音魔法」。

音樂會一連上演六場，由著名音樂人伍卓賢擔任音樂總監，透過原創兒歌及冒險故事，向兒童介紹中樂的四種演奏形式，以輕鬆有趣的方式啟蒙中樂興趣。演出票價分為300及250港元，適合兩歲或以上觀眾。