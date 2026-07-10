霖灃資本策劃舉辦儒道文化交流會　慕芸師姐以術數建模剖析市況　 郭思治：2029至2030年或現大牛市

由本地私募股權公司RF Capital霖灃資本有限公司策劃的「儒道文化交流會」早前於金鐘亞洲協會香港中心舉行。活動特邀來自佛山、師承龍虎山張繼禹門下的奇門遁甲導師慕芸師姐來港，以傳統術數角度剖析香港及全球經濟走向；並邀得香港股票分析師協會副主席、著名股評人郭思治擔任特別嘉賓，與現場來賓交流市場趨勢與投資策略。
慕芸師姐指出，三元九運與奇門遁甲本質上是古人推演時空規律的工具，或可為投資決策提供另一種參考視角。她認為，金融市場震盪加劇，頭部企業抗壓能力相對較強，散戶投資者應更審慎部署。未來可重點關注與「火」相關的科技產業，包括人工智慧、算力、晶片與機器人等，同時留意電力與能源等基建配套發展。宏觀層面，她看好科技、航空、深海等板塊的長遠潛力；相對而言，白酒及房地產等部分傳統行業將面臨轉型壓力。她亦提到，多項新消費趨勢值得關注，包括視覺經濟、療愈經濟、銀髮經濟、單身經濟及「她經濟」等，顯示消費模式正由功能導向轉向情緒價值與體驗需求。
慕芸師姐並表示，恒指走勢仍深受美股表現及美元強弱影響，預料年內波動持續偏大，投資者宜靈活部署、見好即收。她對後市並非過分悲觀，預期7月或有「七翻身」行情。郭Sir對此表示認同，指若大市出現較明顯反彈並成功重越10天移動平均線，將反映跌勢初步喘定，有助擺脫尋底格局，在買盤配合下或展開一輪技術性回升。他又展望，2029至2030年間或有機會迎來另一個「超級大牛市」。他強調風險管理始終為投資首要原則，切勿過度集中投資。郭Sir亦認同記憶體及晶片將成為大趨勢。隨着全球需求上升，美國美光科技（Micron Technology）、韓國SK海力士（SK Hynix）及三星電子（Samsung Electronics）等三大半導體記憶體廠商正積極擴充產能，加大廠房投資力度。
活動策劃人、霖灃資本首席合夥人兼執行董事陳寧諄女士表示，希望透過是次交流為投資者帶來多元思考角度，同時讓大眾認識奇門遁甲並非高深莫測的玄學，而是一門蘊含深厚文化底蘊與歷史智慧的傳統學問。